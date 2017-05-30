Джигурда: У Анисиной случился выкидыш

Эксклюзив Особое мнение "Дом-2" Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора Дочь возвращает к жизни Ирину Салтыкову

Выбор читателей

Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
партнеры
Вторник 30 мая
Лента новостей
20:31
Российский ученый обнаружил город инопланетян
20:23
В СК назвали точное количество жертв урагана
19:55
Москва открыла конкурс по разработке кварталов реновации
19:55
Жителям хрущевок покажут модели новых квартир
19:54
Когда москвичи воспользуются Вторым кольцом метро
19:49
В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
19:21
Спаривающиеся верблюды образовали огромную пробку (видео)
18:59
Киев объявил Пушкина украинцем
18:54
В Зеленограде упавший шкаф насмерть задавил годовалого ребенка
18:24
Где отдохнуть в Европе за 40 тысяч рублей
18:21
Москвичей пригласили в прошлое
18:07
Лучшие гаджеты для активного отдыха
17:57
Мелания Трамп мстит дизайнерам за бойкот
17:57
"Стена скорби" поразила журналистов
17:50
Как получить компенсацию за ущерб от урагана
17:49
Мать задержанного из-за "Гамлета" мальчика написала заявление на его мачеху
17:38
До чего проституция может довести государство
17:28
Порошенко обвинил Путина в похищении
17:07
Браку Дональда и Меланьи Трамп вынесли приговор
17:03
На юго-востоке Москвы ребенок упал в подвал заброшенного здания
16:53
Звездные любители крутых машин
16:45
В Подмосковье семьям погибших от урагана выплатят по миллиону
16:44
Российским врачам не хватает профессиональных навыков
16:33
В подмосковном лесу найдено тело 29-летней женщины
16:22
Американцам советуют учить русский язык
16:20
Путин сломал ключицу после подножки священника
16:06
Ураган повалил более 27 тысяч деревьев в Москве
15:57
На юго-востоке Москвы неизвестный сжег пять автомобилей
15:41
Праймериз "ЕР" стали лифтом для молодежи
15:41
Миллионам россиян грозит смерть от онкологии
15:33
Москвичей предупредили о новом урагане
15:04
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
15:02
Ученые совершили прорыв в лечении ВИЧ
14:49
Открыта польза регулярного употребления кофе
14:49
Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
14:48
Наталья Варлей пережила тяжелую утрату
14:44
ОНФ нашел в России 200 новостроек с дефектами
14:26
Белорусы отвергли ЕС ради дружбы с Россией
14:19
Почему ураган в Москве привел к многочисленным жертвам
14:12
Хилькевич потолстела и стала неузнаваема
14:05
Противолодочный "Североморск" вошел в Ла-Манш
13:55
В Москве пройдет Fashion People Awards–2017
13:44
Самые долгожданные фильмы июня
13:42
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
13:35
В России покупки в секс-шопах ограничат рецептами врачей
13:29
Провокация отразилась на беременности Анисиной
13:05
Смертельный ураган повредил самолеты в Шереметьево
12:58
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
12:53
Тело пенсионера 12 часов пролежало в подмосковной квартире
12:49
Собянин рассказал об ущербе от урагана-убийцы
12:43
Бывшего главу "Укрспирта" застрелили в Киеве
12:31
Путин преподал Трампу урок хороших манер
12:30
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
12:26
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
12:18
У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
12:17
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
12:03
Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора
11:55
Названа причина крушения самолета под Саратовом
11:38
Слова Путина в Париже вызвали возмущение Киева
11:17
Кафельниковой поставили неутешительный диагноз
11:04
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве
10:54
Задержанного из-за "Гамлета" мальчика ждет слава Шурыгиной
10:51
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
10:50
Раскаявшийся Пьер Нарцисс: Я мерзко оступился
10:46
В Польше Трампа посчитали заложником Путина
10:44
Губернатор Подмосковья уточнил число жертв смертельного урагана
10:32
У телеведущей угнали Land Rover в центре Москвы
10:25
Число жертв стихии в Москве возросло до 14
10:24
Дочь Ларисы Гузеевой сильно изменилась
10:06
В Петербурге лежавшее в машине тело нашли по запаху
10:04
Тереза Мэй решила быть капризной
09:52
Назван самый угоняемый автомобиль 2017 года
09:46
При крушении самолета с курсантами под Саратовом погиб военный
09:40
Денис Мацуев рассекретил ребенка
09:27
Синоптики предупредили о сохранении опасной погоды в Москве
09:26
Из-за танка "Армата" НАТО снятся кошмары
09:22
Бельгийская принцесса лишила слуха премьер-министра
09:14
В Самаре экстренно сел пассажирский лайнер
09:08
Бывший панамский диктатор умер в больнице
09:05
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
08:47
Пение Бузовой сочли издевательством
08:43
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
08:40
В Москве пересчитали пострадавших от смертельного урагана
08:40
Под Саратовом потерпел крушение самолет с курсантами
08:30
Звезда "Папиных дочек" о пластике: Я уже вся сделанная
08:21
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
08:18
В Мексике забитого до полусмерти россиянина бросили за решетку
08:00
Ранившая мужа москвичка напала на врачей с ножом
06:22
Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве
23:37
Самые соблазнительные платья Канн
22:34
Финалистка "Минуты славы" нашла родную мать спустя 20 лет
22:02
На МЧС набросились с обвинениями после смертельного урагана
21:33
Звезды в шоке от смертельного урагана в Москве
21:17
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
21:00
Штормовой ветер надвигается на Санкт-Петербург
20:58
Откровенные наряды Лизы Песковой
20:56
Вице-мэр Красноярска выпал из окна 17-го этажа
20:29
В Москве загорелась ТЭЦ-21
20:17
Раскрыт секрет вечно помятого Порошенко
20:02
Актриса из Comedy Woman сбросила 30 кг из-за внуков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
Провокация отразилась на беременности Анисиной
Шоу-бизнес

Джигурда: У Анисиной случился выкидыш

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Никита Джигурда объявил о том, что его вторая половина Марина Анисина потеряла ребенка. В последние месяцы слишком много волнений и скандалов случилось в жизни супругов, что негативно сказалось на здоровье фигуристки.
прочитано 4892 раза

Пока Джигурда предпринимает попытки судиться с создателями ток-шоу "Пусть говорят", Анисина приходит в себя после трагедии. "У Марины… это не говорю во всеуслышание… на девятой неделе случился выкидыш. И я настроен очень серьезно, потому что они беспредельничают", – пожаловался Никита, имея в виду сотрудников телепроекта.

ПО ТЕМЕ

Провокация отразилась на беременности Анисиной

Джигурда сокрушил беременную Анисину

Самбурская грязно выругалась из-за Малахова

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Актер заявил в полицию на Первый канал и готовится к судебной тяжбе. По словам Никиты, его несправедливо оклеветали, назвав мошенником и насильником, а на днях и вовсе обманули – не заплатили обещанные деньги и обматерили.

"Я две ночи не спал, я молился, я орал, потому что они все время беспредельничают… У Марины случился выкидыш, о чем я боюсь даже заявлять. Марина сегодня написала в Instagram пост, намекая об этом. Два дня пролежала в лежку в шоке, потому что слышала матюки, слышала оскорбления в мой адрес, угрозы. Они всех остальных ломают через колено, но на нас поймали кармический бумеранг", – цитирует безутешного отца, потерявшего ребенка, сайт "Комсомольская правда".

Джигурда намерен добиться уголовного приговора. "Потому что у меня отменили все мои гастроли в Америке, в России. На весь мир распространили клевету. Ребенок мой пострадал, я здоровье потерял на этом. Обвиняли, что я наркоман, что я насильник. Их предупреждали мои адвокаты о нарушении статьи закона. Но поскольку до этого мы не подавали заявлений в суд и в полицию, они надеялись, что ситуация рассосется. Впервые в практике взаимоотношений они на договоре поставили печать и подпись бухгалтерии, и теперь мы все можем доказать. Они готовили провокацию, на которую мы не поддались", – сообщил Никита.

Напомним, несколькими часами ранее Анисина поделилась своими переживаниями в Instagram. Спортсменка разместила у себя в микроблоге изображение из телефона Настасьи Самбурской, пожаловавшейся на якобы хамский стиль общения сотрудников "Пусть говорят". Актриса опубликовала скриншот переписки с человеком, представившимся редактором ток-шоу. Причем на отказ Настасьи участвовать в съемках, этот якобы сотрудник передачи отреагировал язвительно и недопустимо грубо.

Марина призналась, что она, как и Настасья, пострадала от тех же людей. "Вот стиль общения руководителя программы "Пусть говорят". И это цветочки... Джигурде прислали аудио и видео запись, где слышно, как Наталья Галькович материла и оскорбляла Никиту Борисовича! Только за то, что он требовал исполнить условия договора и телефонные обещания редакторов", – посетовала Анисина.

По словам фигуристки, ее супруг вел себя вежливо. "При этом Джигурда, несмотря на грязные оскорбления в его адрес, ни разу не поддался на очередную провокацию руководителей программы "Пусть говорят". Он защищал меня корректно, требуя исполнить предварительные договоренности", – похвалила Джигурду спортсменка.

Переживания негативно сказались на состоянии Марины. "Я расскажу со временем, какой стресс пережила и как эта провокация отразилась на моей беременности..." – пообещала Анисина, заставив своих подписчиков волноваться, уж не случилось ли чего с будущим ребенком. Как оказалось, их худшие опасения подтвердились.

Анисина застряла в Москве, у нее не получается пока вернуться в Европу. "Я не смогла улететь в Париж по состоянию здоровья. Хотя там планировалось мое присутствие на встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина!" – кусает локти фигуристка.

Марина сообщила и о том, как себя в данный момент чувствует Никита. "Джигурда в глубоком шоке! Он не спал две ночи, проводя свои мистерии... Вчерашний ураган символический! Когда нибудь расскажу подробнее то, что для многих людей пока не доступно для понимания... – заинтриговала Анисина. – Знаю одно – мы победили, несмотря на клевету и ложь в адрес нашей нестандартной семьи! Спасибо всем, кто поддерживает нас!!!😘"

Автор: Елена Алешина30 мая 2017, 17:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

567

комментарии

Политика

Путин преподал Трампу урок хороших манер
Тереза Мэй решила быть капризной
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
В Польше Трампа посчитали заложником Путина

Шоу-бизнес

Петренко перед смертью ударил и выгнал дочь
Кети Топурию развели с мужем
63-летняя Вайкуле живет с 20-летним
Что Гордон сделала с губами и щеками

Проишествия

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве

Lifestyle

Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
Самые долгожданные фильмы июня
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
Шоу-бизнес

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику

Певица забыла былую размолвку с поэтом
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора

Шоумен рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске
Шоу-бизнес

Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов

Окружение Олега Табакова прокомментировало кражу денег из банка "Клиентский"
Шоу-бизнес

63-летняя Вайкуле живет с 20-летним

Певица признается, что просто влюбилась

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть

Спорт

18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду

Регионы

Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
Известный театрал умер на юбилейном банкете
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru