Джигурда: У Анисиной случился выкидыш

Никита Джигурда объявил о том, что его вторая половина Марина Анисина потеряла ребенка. В последние месяцы слишком много волнений и скандалов случилось в жизни супругов, что негативно сказалось на здоровье фигуристки.

Пока Джигурда предпринимает попытки судиться с создателями ток-шоу "Пусть говорят", Анисина приходит в себя после трагедии. "У Марины… это не говорю во всеуслышание… на девятой неделе случился выкидыш. И я настроен очень серьезно, потому что они беспредельничают", – пожаловался Никита, имея в виду сотрудников телепроекта.

Актер заявил в полицию на Первый канал и готовится к судебной тяжбе. По словам Никиты, его несправедливо оклеветали, назвав мошенником и насильником, а на днях и вовсе обманули – не заплатили обещанные деньги и обматерили.

"Я две ночи не спал, я молился, я орал, потому что они все время беспредельничают… У Марины случился выкидыш, о чем я боюсь даже заявлять. Марина сегодня написала в Instagram пост, намекая об этом. Два дня пролежала в лежку в шоке, потому что слышала матюки, слышала оскорбления в мой адрес, угрозы. Они всех остальных ломают через колено, но на нас поймали кармический бумеранг", – цитирует безутешного отца, потерявшего ребенка, сайт "Комсомольская правда".

Джигурда намерен добиться уголовного приговора. "Потому что у меня отменили все мои гастроли в Америке, в России. На весь мир распространили клевету. Ребенок мой пострадал, я здоровье потерял на этом. Обвиняли, что я наркоман, что я насильник. Их предупреждали мои адвокаты о нарушении статьи закона. Но поскольку до этого мы не подавали заявлений в суд и в полицию, они надеялись, что ситуация рассосется. Впервые в практике взаимоотношений они на договоре поставили печать и подпись бухгалтерии, и теперь мы все можем доказать. Они готовили провокацию, на которую мы не поддались", – сообщил Никита.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Май 28 2017 в 9:56 PDT

Напомним, несколькими часами ранее Анисина поделилась своими переживаниями в Instagram. Спортсменка разместила у себя в микроблоге изображение из телефона Настасьи Самбурской, пожаловавшейся на якобы хамский стиль общения сотрудников "Пусть говорят". Актриса опубликовала скриншот переписки с человеком, представившимся редактором ток-шоу. Причем на отказ Настасьи участвовать в съемках, этот якобы сотрудник передачи отреагировал язвительно и недопустимо грубо.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 30 2017 в 2:03 PDT

Марина призналась, что она, как и Настасья, пострадала от тех же людей. "Вот стиль общения руководителя программы "Пусть говорят". И это цветочки... Джигурде прислали аудио и видео запись, где слышно, как Наталья Галькович материла и оскорбляла Никиту Борисовича! Только за то, что он требовал исполнить условия договора и телефонные обещания редакторов", – посетовала Анисина.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 4 2017 в 6:09 PDT

По словам фигуристки, ее супруг вел себя вежливо. "При этом Джигурда, несмотря на грязные оскорбления в его адрес, ни разу не поддался на очередную провокацию руководителей программы "Пусть говорят". Он защищал меня корректно, требуя исполнить предварительные договоренности", – похвалила Джигурду спортсменка.

Переживания негативно сказались на состоянии Марины. "Я расскажу со временем, какой стресс пережила и как эта провокация отразилась на моей беременности..." – пообещала Анисина, заставив своих подписчиков волноваться, уж не случилось ли чего с будущим ребенком. Как оказалось, их худшие опасения подтвердились.

Анисина застряла в Москве, у нее не получается пока вернуться в Европу. "Я не смогла улететь в Париж по состоянию здоровья. Хотя там планировалось мое присутствие на встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина!" – кусает локти фигуристка.

Пока Джигурда в полиции пишет заявление на программу "Пусть говорят", мы с Леваном флиртуем и поддерживаем Никиту телепатически...#маринаанисина#левантодуа#никитаджигурда#пустьговорят#россия#франция#шлубизнес#андреймалахов Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 26 2017 в 12:06 PDT

Марина сообщила и о том, как себя в данный момент чувствует Никита. "Джигурда в глубоком шоке! Он не спал две ночи, проводя свои мистерии... Вчерашний ураган символический! Когда нибудь расскажу подробнее то, что для многих людей пока не доступно для понимания... – заинтриговала Анисина. – Знаю одно – мы победили, несмотря на клевету и ложь в адрес нашей нестандартной семьи! Спасибо всем, кто поддерживает нас!!!😘"