Джигурда сокрушил беременную Анисину

После пресс-конференции, на которой Никита Джигурда чуть ли не насильно поцеловал в губы экс-супругу Марину Анисину, фигуристка призналась, что не смогла устоять под натиском бывшего мужа. Более того, Марина считает эпатажного артиста гениальным.

На днях в Москве состоялась большая беседа Никиты Джигурды и Марины Анисиной с представителями СМИ. Собственно, она была посвящена борьбе за внушительное наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ, которая являлась крестной мамой детей Джигурды и Анисиной. Эпатажный артист принес с собой множество документов, которые подкрепил многословным монологом. При этом Марина Анисина все же умудрилась вставить несколько слов.

Однако большинство журналистов куда больше интересовало не то, что достанется паре наследство Браташ, а беременность фигуристки, которой упорно приписывают интересное положение. Несмотря на то, что Никита весьма расплывчато говорил на эту тему, а Марина предпочла вообще отмолчаться, на своей страничке в Instagram спортсменка все же признала, что после развода Никита ее буквально сокрушил своими не угасшими чувствами.

"Посмотрите в интернете, как журналисты стали кричать нам: Горько! Я не смогла устоять перед натиском гениального Джигурды. Наш поцелуй – это мир в нашей семье! И настоящая, не гламурная сказка для взрослых...😘" – заявила Марина Анисина.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 18 2017 в 1:32 PDT

Также фигуристка снова подняла животрепещущую тему наследства. "Мы показали с Никитой Борисовичем на пресс-конференции все документы, заверенные нотариусами России, Франции и Америки. Они подтверждают нашу победу. Наше законное право на наследство Людмилы Браташ. Нашу невиновность! На Джигурду нет ни одного уголовного дела! Романова (сестра нашей кумы), Куронова, Антонина Саврасова-Абрамова и "уважаемые люди" уличены во лжи и клевете! И ответят за это", – пригрозила фигуристка.

Ранее о своей, предположительно, беременности Марина Анисина сказала только одну фразу: ""Через полгода узнаете". Зато оказался весьма словоохотливым Джигурда. "Я знаю, что это мальчик". Также Никита заявил, что они с Мариной уже и имя выбрали – Джонатан. Отметим, что артист говорил так, что сложно понять, о настоящем или о потенциальном ребенке говорил актер.