Провокация отразилась на беременности Анисиной

Марина Анисина вызвала переполох в Сети. Прославленная фигуристка сообщила, что провокация сотрудников передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" отразилась на ее беременности, а Никита Джигурда пребывает в глубоком шоке.

Анисина поделилась своими переживаниями в Instagram. Спортсменка разместила у себя в микроблоге изображение из телефона Настасьи Самбурской, пожаловавшейся на якобы хамский стиль общения сотрудников "Пусть говорят".

Несколькими днями ранее актриса опубликовала скриншот переписки с человеком, представившимся редактором ток-шоу. Причем на отказ Настасьи участвовать в съемках, этот якобы сотрудник передачи отреагировал язвительно и недопустимо грубо.

Марина призналась, что она, как и Настасья, пострадала от тех же людей. "Вот стиль общения руководителя программы "Пусть говорят". И это цветочки... Джигурде прислали аудио и видео запись, где слышно, как Наталья Галькович материла и оскорбляла Никиту Борисовича! Только за то, что он требовал исполнить условия договора и телефонные обещания редакторов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – пожаловалась Анисина.

По словам фигуристки, ее супруг вел себя вежливо. "При этом Джигурда, несмотря на грязные оскорбления в его адрес, ни разу не поддался на очередную провокацию руководителей программы "Пусть говорят". Он защищал меня корректно, требуя исполнить предварительные договоренности", – похвалила Джигурду спортсменка.

Переживания негативно сказались на состоянии Марины. "Я расскажу со временем, какой стресс пережила и как эта провокация отразилась на моей беременности..." – пообещала Анисина, заставив своих подписчиков волноваться, уж не случилось ли чего с будущим ребенком.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 30 2017 в 2:03 PDT

Анисина застряла в Москве, у нее не получается пока вернуться в Европу. "Я не смогла улететь в Париж по состоянию здоровья. Хотя там планировалось мое присутствие на встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина!" – кусает локти фигуристка.

Марина сообщила и о том, как себя в данный момент чувствует Никита. "Джигурда в глубоком шоке! Он не спал две ночи, проводя свои мистерии... Вчерашний ураган символический! Когда нибудь расскажу подробнее то, что для многих людей пока не доступно для понимания... – заинтриговала Анисина. – Знаю одно – мы победили, несмотря на клевету и ложь в адрес нашей нестандартной семьи! Спасибо всем, кто поддерживает нас!!!😘"

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 4 2017 в 6:09 PDT

Комментаторы поддержали свою любимицу. "Марина берегите себя!", "Вместе все вы справитесь!!! А насчет урагана и всего остального прям заинтриговали", "Сейчас самое главное ваш малыш, все остальное мишура временная, ребенок на первом месте, все отбросьте и сосредоточьтесь на беременности!", "Мариш!!старайтесь сильно близко не пропускать через призму своего сознания!! Берегите свою лялечку, не нервничайте!!", "Держитесь!! Главное-Ваш малыш и Ваше здоровье!" – написали звезде спорта обеспокоенные пользователи Сети.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 28 2017 в 11:41 PDT

Другие не поверили, что сотрудники Первого канала могут позволить себе в таком стиле разговаривать со знаменитостями. "Так может это какие-нибудь пранкеры развлекаются, не верится, что редакторы центральных каналов так общаются.." – резонно заметил один из подписчиков Анисиной. Другие зацепились за слова Марины про Никиту и смертельную бурю в Москве. "Это Джигурда ураган вызвал 😳😳🙄🙄??" – уточнили у фигуристки.