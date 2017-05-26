Самбурская грязно выругалась из-за Малахова

Настасья Самбурская накинулась с жесточайшей критикой на ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Актриса обнародовала частную переписку с редактором передачи и обратилась к друзьям, чтобы те не ходили на съемки.

Настасья Самбурская выяснила, что про нее хотят сделать очередной выпуск скандально известной передачи Андрея Малахова "Пусть говорят". На своей страничке в социальной сети Instagram Самбурская опубликовала изображение переписки с человеком, представившимся редактором ток-шоу. Причем на отказ Настасьи участвовать в съемках, этот якобы сотрудник передачи отреагировал язвительно.

По всей видимости, это и возмутило взрывную Самбурскую. "Вы подонки, питающиеся горем и личной жизнью, которая на мой взгляд – неприкосновенна, если сам человек только не хочет о ней поведать во всеуслышание! Оставьте в покое моих подруг и родственников!" – с возмущением написала в подписи к изображению Настасья.

Как сообщила актриса, редакторы "Пусть говорят" активно связываются с ее близкими, чтобы те посетили съемки передачи, посвященной ей. "Они обзванивают моих друзей и говорят, что я там буду, вводя их в заблуждение! Ребята, ни в коем случае не ходите к ним на эфир! Я ни за что там не появлюсь, а если вы появитесь, то перестанете для меня существовать", – пригрозила Настасья.

Актриса пытается понять, чего от нее хотят сотрудники передачи Андрея Малахова. "Что вам от меня надо? Вам мало сюжетов про извергов, издевающихся над людьми и прочих куриц, которым есть чем похвастаться? Зачем вам моя жизнь? Уроды! Я работаю и никого не трогаю, не насилую котят и не устраиваю пьяных дебошей, а хамлю лишь тем, кто ведёт себя не самым достойным образом со мной!" – заявила актриса.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 25 2017 в 12:56 PDT

Подписчики быстро отреагировали на сообщение Настасьи и выразили свою поддержку. "Да они прям Боги деловой переписки😂😂😂", "Сразу видно, что программа культурная 👌", "Они уже не знают, как рейтинги поднять", "Вы молодец! Достойно ответили!", "Правильно нефиг туда ходить", "Охренеть!!! И это Первый Канал ???!!!", "На редкость мерзкая передача, не смотрю и никому не советую", – высказали свое мнение фанаты.