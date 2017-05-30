Пьер Нарцисс попал в монастырь после обвинения в изнасиловании

Пьер Нарцисс делает попытки помириться со своей супругой Валерией Калачевой. Выпускник "Фабрики звезд" извинился перед супругой, которая планирует подавать на развод.

Этой весной исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер нарцисс оказался замешан в скандале. Певца обвинили в изнасиловании радиоведущей Марианны Суворовой и жестоком обращении с женой и дочерью, о котором женщины заговорили в эфире телешоу. Нарцисс комментировать информацию не спешил, но намекнул, что данные утверждения далеки от истины. Последняя публикация в социальной сети музыканта посвящена жене Валерии.

Исполнитель попросил у любимой прощения и признался, что повел себя недостойно по отношению к ней. "Я прошу прощения ради Господа и ребенка у Валери Monisha за то, что вместо того, чтобы разобраться в наших жизнях и обидах, ссорах, я так мерзко оступился. Самому противно. Она единственная и неповторимая женщина из миллионов, без которой мне так плохо, и которая мне так нужна", – раскаялся Пьер Нарцисс.

Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Май 29 2017 в 10:22 PDT

Поклонники поддержали кумира комментариями под видео, на котором Нарцисс держит руку супруги в Николо-Угрешском монастыре. "Так хочется, чтобы у вас все наладилось. Вы такая красивая пара. Я всегда вами любовалась. В жизни все бывает. Разрушить все можно в один миг, а вот сохранить семью не каждому дано! Берегите вашу семью! Сохраните ее! У вас такая замечательная дочь и она так вас обоих любит. Нужно уметь прощать и осознавать свои ошибки. Счастья вашей семье!", – написала подписчица певца.

Напомним, что ранее Валерия Калачева заявила о том, что планирует развестись с Нарциссом. Причиной тому женщина назвала постоянные пьяные выходки возлюбленного, который порой не мог совладать с собой. По словам Калачевой, Нарцисс мог поднять руку не только на нее, но и на дочь. В свою очередь Пьер признался журналистам, что Валерия намеренно обвиняет его с целью пиара. Артист также утверждает, что никогда не обижал дочь Кристину-Каролину.