Пьер Нарцисс попал в монастырь после обвинения в изнасиловании
Этой весной исполнитель хита "Шоколадный заяц" Пьер нарцисс оказался замешан в скандале. Певца обвинили в изнасиловании радиоведущей Марианны Суворовой и жестоком обращении с женой и дочерью, о котором женщины заговорили в эфире телешоу. Нарцисс комментировать информацию не спешил, но намекнул, что данные утверждения далеки от истины. Последняя публикация в социальной сети музыканта посвящена жене Валерии.
Исполнитель попросил у любимой прощения и признался, что повел себя недостойно по отношению к ней. "Я прошу прощения ради Господа и ребенка у Валери Monisha за то, что вместо того, чтобы разобраться в наших жизнях и обидах, ссорах, я так мерзко оступился. Самому противно. Она единственная и неповторимая женщина из миллионов, без которой мне так плохо, и которая мне так нужна", – раскаялся Пьер Нарцисс.
Поклонники поддержали кумира комментариями под видео, на котором Нарцисс держит руку супруги в Николо-Угрешском монастыре. "Так хочется, чтобы у вас все наладилось. Вы такая красивая пара. Я всегда вами любовалась. В жизни все бывает. Разрушить все можно в один миг, а вот сохранить семью не каждому дано! Берегите вашу семью! Сохраните ее! У вас такая замечательная дочь и она так вас обоих любит. Нужно уметь прощать и осознавать свои ошибки. Счастья вашей семье!", – написала подписчица певца.
Напомним, что ранее Валерия Калачева заявила о том, что планирует развестись с Нарциссом. Причиной тому женщина назвала постоянные пьяные выходки возлюбленного, который порой не мог совладать с собой. По словам Калачевой, Нарцисс мог поднять руку не только на нее, но и на дочь. В свою очередь Пьер признался журналистам, что Валерия намеренно обвиняет его с целью пиара. Артист также утверждает, что никогда не обижал дочь Кристину-Каролину.
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