Избивший жену Пьер Нарцисс перевел стрелки на Ольгу Бузову

Популярный певец Пьер Нарцисс прокомментировал обвинения своей жены Валерии Калачевой. Женщина заявила, что он избивал ее и ребенка, а артист в оправдательной речи упомянул Ольгу Бузову.

Супруга 40-летнего "шоколадного зайца" пожаловалась репортерам, что он позволял себе рукоприкладство дома. По словам Валерии, Пьер регулярно напивался и избивал ее и маленькую дочь Каролину.

Девочка настолько была расстроена из-за семейных скандалов и непотребного поведения отца, что даже начала писать в личный дневник о самоубийстве.

Репортеры связались с Нарциссом, чтобы он имел возможность поделиться с взбудораженной общественностью своей версией происходящего. Выпускник "Фабрики звезд" отрицает факт домашнего насилия и утверждает, что его супруга просто пиарится ради известности.

"Человек думает, будет звездой, Ольгой Бузовой", – упомянул топовую героиню таблоидов Пьер. Артист уверен, что его жене такой славы не видать как своих ушей. "Она ошибается очень сильно, для этого надо много работать", – приводит слова певца сайт Life.ru.

Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Сен 21 2014 в 5:55 PDT

Нарцисс опроверг и то, что он бил свою 11-летнюю наследницу Каролину. Девочка подробно зафиксировала в дневники случаи, когда отец нападал на нее с мамой. "Ребенком занимаюсь я. Я, как отец, могу ругаться на ребенка. Как я могу бить дочку? – недоумевает Пьер. – Могу сказать "соберись", это нормально".

Ранее Калачева заявила, что Нарцисс "пил каждый день, каждую ночь". В состоянии алкогольного опьянения исполнитель становился неуправляемым. "У него случались обострения, он загорался, как вспышка и пускал в ход кулаки. Муж врывался в комнату, начинал кричать, бить меня", – пожаловалась экс-супруга певца.

Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Мар 9 2015 в 1:08 PDT

Когда за бедную женщину заступалась маленькая дочь, от отца доставалось и ей. "Каролина просыпалась и пыталась его утихомирить, кричала: "Не трогай, пожалуйста, маму!" После чего дочь получала кулаками ударов шесть-восемь, со всей силы", – рассказала Калачева.

Устав от побоев, Валерия развелась с певцом. В данный момент бывшая жена планирует лишить Нарцисса родительских прав и просит помощи у представителей органов опеки, правоохранителей и юристов.

Family ! Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Авг 7 2015 в 2:36 PDT

Напомним, это далеко не первый и не единственный случай избиения Калачевой Нарциссом. В 2005 году, когда влюбленные еще не состояли в браке, беременная от певца Валерия, которая являлась студенткой Международного университета экономики и права, обратилась в милицию с заявлением. Она пожаловалась, что Пьер словесно угрожал ей убийством и причинил серьезные телесные повреждения. Тогда с Нарцисса до окончания разбирательств была взята подписка о невыезде. Вскоре любовники помирились, и Валерия забрала заявление.