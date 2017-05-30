Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
Александра Артемова и Евгений Кузин намерены связать себя узами брака уже летом. Тем не менее, у влюбленных бывают столкновения. Так, Артемова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлела их перепалку. В частности, Александра заподозрила, что Евгению не нравятся ее ноги.
"У меня что, ножки толстенькие?" – "Честно говоря, нет." – "А почему ты спрашиваешь, не толстые ли у меня ножки для фото?" – "Это я у тебя интересуюсь, мало ли у тебя другое мнение. Мне кажется, у тебя потрясающие ножки." – "Я увидел твои ножки и вспомнил мультик "Мадагаскар": "Люблю больших и попастых." – "У меня толстые ножки? С чего был такой вопрос?" – "Нет. Я сдуру сказал", – такой содержательный диалог получился у Александры и Евгения, который засняла на видео Артемова.
Самое интересное, что, по всей видимости, нет дыма без огня – мнения подписчиков о том, толстые ли "ножки" у невесты Кузина или нет, разделились. "У тебя толстые щиколотки", "Самые лучшие и красивые ножки., Женя прав", "Та нормальные у тебя ноги 😉", "Толстые у тебя ноги. Смирись", "Ну вообще-то да, ноги мощные)", "))))) Саша ты красотка))) ножки не толстые)) не выноси мозг Жене)))" – прокомментировали видео Артемовой пользователи Сети.
Напомним, после того, как на "Доме-2" Евгений Кузин и Александра Артемова стали победителями конкурса "Свадьба на миллион", пара стала активно готовиться к торжеству. Влюбленные намерены связать себя узами брака в конце лета или в начале осени в Москве. Гостей будет 60 человек – самые близкие люди Жени и Саши.
В самый важный день Александра сменит два подвенечных наряда: одно будет иметь огромный шлейф, а другое будет весьма откровенным. Артемова призналась, что Кузин не делал ей предложения и кольца не дарил. Просто сказал ей собираться в загс.
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