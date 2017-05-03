Кабаева в прозрачном платье похулиганила после шоу
Накануне, 2 мая, в столице состоялся девятый ежегодный фестиваль художественной гимнастики "Алина". Это было поистине грандиозное шоу, в котором приняли участие не только начинающие гимнастки, но и олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Маргарита Маммун, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
Разумеется, все внимание представителей СМИ было приковано к хозяйке вечера Алине Кабаевой. Прославленная гимнастка вышла к зрителям в чудесном черном платье в пол, прозрачном сверху и украшенном веточками мимозы. Дополняли образ туфли на внушительном каблуке и распущенные волосы.
После шоу, несмотря на то, что Алина не любит привлекать к себе внимание журналистов, спортсменка с удовольствием фотографировалась со всеми желающими. Так, селфи с Кабаевой сделали Елена Исинбаева, Яна Батыршина, Ольга Капранова, Ольга Белова и многие другие. Так, с одной из поклонниц Алина позволила себе похулиганить – во время съемки высунула язык и подмигнула.
Ранее Алину не узнали во время генеральной репетиции шоу. Кабаева появилась на прогоне в черной кофте с коротким рукавом и модных рваных джинсах, украшенных стразами. Пользователи Сети, увидевшие находящиеся в свободном доступе фотографии, не поверили своим глазам. "Вы знаете к своему стыду я не узнал Алину Кабаеву!", "Кабаеву не узнать...", "Не сразу узнала Алину Кабаеву)", – высказали свое мнение некоторые пользователи Instagram.
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