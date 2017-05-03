Лариса Долина довела певицу до срыва

Лариса Долина не только певица, но и преподаватель. Причем со студентами легендарная исполнительница очень категорична.

В 2016 году Лариса Долина возглавила кафедру эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Сотни студентов мечтают попасть к ней на курс. Но методикой преподавания артистки довольны далеко не все.

"Она не любит заочку и мечтает ее прикрыть. Говорит, такая форма обучения не дает знаний исполнителю. Я не согласна. Мы получаем музыкальные навыки – поем в кафе, на мероприятиях. А на занятиях педагоги корректируют их. Лариса Александровна принимала у нас экзамен. Я очень переживала, готовилась днями и ночами. Долина сказала: мол, не так пою, и точка. А мой педагог меня хорошо оценивает. В итоге она отчислила 8 человек из 30-ти после экзамена со словами: "У вас нет таланта!" Спорить бесполезно, никого не слышит. В деканате один ответ: "Лариса Александровна всегда права. Не нравится? Ищите другой вуз!" Я последовала совету: в конце семестра перевожусь", – рассказала студентка Александра Лесная.

Другую ученицу Долина буквально довела до срыва. "После экзамена у Ларисы Александровны я заработала межреберную невралгию. Потом еще долго лежала дома в плохом состоянии. У Долиной есть смысл учиться, только если твой педагог-куратор с ней дружит. Мой даже не поддержал, когда Лариса Александровна прилюдно критиковала, как я пою. Она выгнала меня с экзамена без права на пересдачу", – цитирует Ирину Сыч Starhit.

Впрочем, не у всех студентов проблемы с дивой. Ученица Анна Мельникова уверена, что Долина строга, но справедлива. Она заявила: "Для нее экзамен – как кастинг. Проверяется все: голос, тембр, идеальная чистота интонирования... Долиной нельзя петь джаз, если не умеешь. Она говорит каждому: "Выбирайте песню по своим способностям!" Если певица ставит двойку, значит она не видит потенциала. Если трояк, он есть. Просто нужно быть готовым к порции критики, это нормально! Тем более у Ларисы Александровны столько опыта!"