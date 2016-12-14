Ларису Долину обругали за сальные волосы

Недавний выход в свет Ларисы Долиной произвел большой резонанс в Сети. Многочисленные поклонники впали в шок от изменений во внешности своей любимой певицы.

Накануне, 13 декабря, в столичном ресторане "Шелк" прошла презентация нового альбома Анжелики Варум "Женщина шла". На мероприятии собралось множество знаменитостей, среди которых отметились Филипп Киркоров, Владимир Пресняков с Натальей Подольской, Жасмин, Лев Лещенко и другие.

Но пристальное внимание журналистов привлекла к себе не только Анжелика Варум, а ее гостья – прославленная исполнительница Лариса Долина. Для выхода в свет 61-летняя артистка выбрала лаконичное черное платье длиной выше колена, украшенное с рисунком на груди в виде позументов. Завершали образ высокие сапоги и длинные распущенные волосы.

В Интернете выход в свет Ларисы Долиной не остался незамеченным. Пользователи Сети жестко раскритиковали певицу за ненадлежащий, по их мнению, внешний вид. Поклонники пришли в отчаяние от выбора Ларисы. Им не понравилось ни платье, ни укладка (вернее, по мнению фанатов, ее вовсе не было), ни сапоги, ни натуральный вид (артистка использовала минимум макияжа).

"Капец! Какая она страшная 😣", "ааааааааа! где моя любимая певица???? что с ней случилось???? кто эта женщина с сальными волосами??????" – примерно так звучало подавляющее большинство комментариев в социальных сетях.

Фото опубликовано @larisadolinafan Дек 13 2016 в 9:28 PST

Не остались в стороне и СМИ. Реакция журналистов оказалась прямо противоположной. К примеру, если одни репортеры заявляли, что Лариса Долина "постарела", другие утверждали, будто певица "посвежела". Некоторые СМИ заявили, что артистка воспользовалась услугами пластического хирурга.

Нашлись более спокойные и здравомыслящие пользователи Интернета. Они похвалили певицу за мужество выйти в свет без "тонны" косметики и в том виде, какой ей нравится самой. А еще блогеры напомнили, что Лариса Долина не девочка и выглядит сообразно своему возрасту.