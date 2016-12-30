Новогодний конфуз Ларисы Долиной

Певица не успела доехать до дома. Всему виной – задержавшаяся машина.

Певица Лариса Долина наступающий Новый год отметит в кругу семьи – с супругом Ильей, дочерью Линой и внучкой Александрой. "Никакой особой традиции у нас нет, все очень просто, все как у все – сесть, проводить старый, встретить новый, – рассказала Dni.Ru Долина. – Важно, чтобы рядом были только те люди, которых я люблю и которые любят меня". Но за праздничным столом, по ее словам, в новогоднюю ночь ей удавалось посидеть не всегда. Случались и экстремальные празднования.

"Много лет назад Новый год я встречала в Израиле, – поведала Долина. – Мы приплыли на теплоходе в курортный Эйлат и должны были на машинах оттуда ехать в Тель-Авив, чтобы там встретить наступление Нового года и начать праздничный концерт. Но машины наши сильно опоздали, и мы в итоге праздновали прямо в дороге. Открыли шампанское и поздравили друг друга. Вот такой конфуз случился у нас".

Что касается новогодних подарков, то Долина признается, что ее трудно чем-то удивить: "Я Дева по знаку Зодиака, а это очень земной прагматичный знак, который ценит полезные и практичные вещи. Поэтому и себе, и всем я желаю ценить каждую минуту, поскольку никогда не знаешь, что нас ждет дальше".

Рассказала певица о новогодних блюдах: "Я могу приготовить практически что угодно, если внучка Сашенька попросит. Но вот она не просит пока ничего особенного, ест все".

Внучке Долиной пять лет. Про ее отца точно ничего не известно. Но Лариса Александровна прежде говорила, что внучку собирается воспитывать сама: "Сделаю для ребенка все, что смогу. У Сашеньки будут две мамы. Второй мамой стану для нее я".

