Финалистка "Минуты славы" нашла родную мать спустя 20 лет

Звезда шоу Первого канала "Минута славы" Кристина Денисова встретилась с родной матерью спустя 20 лет разлуки. Участница конкурса талантов увидела свою родительницу в прямом эфире "Пусть говорят".

Мать и дочь встретились лицом к лицу в студии у Андрея Малахова. До этого дня Кристина росла в приемной семье и никогда не видела своих биологических родителей.

Новые родные дали Денисовой все возможности, чтобы добиться успеха. Они обеспечили ей достойное образование и старались воспитывать правильно. Благодаря влиянию приемной семьи Кристина стала сильным бойцом, упорным в достижении желаемого. В последнем сезоне шоу "Минута славы" Денисова дошла до финала, покорив зрителей своим танцевально-акробатическим номером.

И вот, в студию к Андрею Малахова приехала предполагаемая биологическая мама Кристины Ольга. Увидев девушку, она расплакалась. Женщина попросила прощения у дочери и призналась, что гордится ее успехами. "Моя жизнь сложилась так, что я не могла тебя воспитать. Прости меня, пожалуйста", – сказала Ольга.

Приемные родители Кристины пообещали, что не будут препятствовать общению дочери и родной мамы. "Я очень рада, что у тебя все сложилось именно так. Представь, что было бы, если бы тебя не забрали. Сейчас у тебя есть образование, семья. Я очень рада за тебя", – обратилась к Кристине певица Валерия, выступившая в качестве эксперта программы.

На последних минутах "Пусть говорят" Андрей Малахов объявил результаты ДНК-теста, который Ольга и Кристина сделали перед эфиром. Экспертиза доказала биологическое родство двух женщин. "Если мама захочет, я готова поддерживать с ней связь, я не против общаться", – отметила радостная звезда шоу "Минута славы."