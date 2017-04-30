Победу на шоу "Минута славы" принес смертельный номер

Победу в юбилейном сезоне шоу "Минута славы" одержали силовые акробаты братья Андраник и Геворг Варданяны из Армении. Первое место им принесли невероятные трюки, жемчужиной среди которых является смертельно опасная стойка на кинжалах.

После победы братья рассказали, что чувствовали ответственность за каждое выступление. "Это телевидение, и ты не имеешь права на ошибку. Одна ошибка может перечеркнуть все, что ты делал до этого", – цитирует Андраника Варданяна "Sputnik Армения". "Нашей целью было выступить достойно, этот жанр по-другому и нельзя показывать, поэтому уровень ответственности и стресса зашкаливал", – добавил атлет.

Поделился он и дальнейшими планами дуэта. "Мечтаем развивать именно цирковое искусство. Мы поняли, что это – наше будущее, и идем к нему, создавая новые номера", – признался артист. В интервью изданию Woman’s Day он рассказал, как у них с братом родилась идея знаменитого трюка со стойкой на кинжалах.





"В 1999 году мы увидели в Арабских Эмиратах, как два брата исполняют трюк с кинжалами. Взяли его за основу, переделали, усложнили и превратили в номер, который, кроме нас, никто не делает. Дядя долго отговаривал. Это ведь реально опасно. Трюк каждый раз может трагично закончиться. На шоу мы шли, чтобы показать свое искусство", – сказал Андраник.

За первое место братья получили награду в пять миллионов рублей. Однако они еще не решили, на что потратят деньги. "Мы на самом деле не думали, что выиграем. Деньги не были важной целью, мы не мечтали о них. Просто хотели чисто отработать свои номера", – цитирует "Телепрограмма" артиста.

"Естественно, мы планируем часть выигрыша отдать на благотворительность. Хочется сделать какое-то доброе дело. А оставшиеся деньги пустим на саморазвитие, мечтаем поставить новые номера – нам это очень нужно. Хочется развивать цирковое искусство", – добавил Андраник.