Победу на шоу "Минута славы" принес смертельный номер
После победы братья рассказали, что чувствовали ответственность за каждое выступление. "Это телевидение, и ты не имеешь права на ошибку. Одна ошибка может перечеркнуть все, что ты делал до этого", – цитирует Андраника Варданяна "Sputnik Армения". "Нашей целью было выступить достойно, этот жанр по-другому и нельзя показывать, поэтому уровень ответственности и стресса зашкаливал", – добавил атлет.
Поделился он и дальнейшими планами дуэта. "Мечтаем развивать именно цирковое искусство. Мы поняли, что это – наше будущее, и идем к нему, создавая новые номера", – признался артист. В интервью изданию Woman’s Day он рассказал, как у них с братом родилась идея знаменитого трюка со стойкой на кинжалах.
"В 1999 году мы увидели в Арабских Эмиратах, как два брата исполняют трюк с кинжалами. Взяли его за основу, переделали, усложнили и превратили в номер, который, кроме нас, никто не делает. Дядя долго отговаривал. Это ведь реально опасно. Трюк каждый раз может трагично закончиться. На шоу мы шли, чтобы показать свое искусство", – сказал Андраник.
За первое место братья получили награду в пять миллионов рублей. Однако они еще не решили, на что потратят деньги. "Мы на самом деле не думали, что выиграем. Деньги не были важной целью, мы не мечтали о них. Просто хотели чисто отработать свои номера", – цитирует "Телепрограмма" артиста.
"Естественно, мы планируем часть выигрыша отдать на благотворительность. Хочется сделать какое-то доброе дело. А оставшиеся деньги пустим на саморазвитие, мечтаем поставить новые номера – нам это очень нужно. Хочется развивать цирковое искусство", – добавил Андраник.
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