Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана Новая боль Ольги Бузовой Горе в семье Тома Круза Пугачева тайно проникла к Тарасовой Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
партнеры
Вторник 14 февраля
Лента новостей
21:14
Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке
21:01
Водитель Porsche открыл огонь по пешеходу в Москве
20:32
Как мухи находят свою любовь
20:05
Dni.Ru вошли в топ самых любвеобильных изданий
20:04
Избивший ребенка чиновник подался в бега
19:25
Медведев отшутился от молодых ученых
19:22
Маре Багдасарян испортили День святого Валентина
19:09
Почему от Трампа сбежал главный советник
19:07
Великобритании грозит ядерная катастрофа
18:59
Найден простой способ отдалить старость
18:47
Пикантные фото звезд в бане
18:47
В соцсетях защищают Лимпопо от узурпатора Айболита
18:21
"Самый красивый преступник" вышел на подиум
18:15
Значение имени Вера
17:57
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс
17:55
Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
17:49
Nokia перевыпустит легендарную "неубиваемую" модель
17:46
Мнение: Volvo XC90 – викинги наступают
17:21
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным
17:21
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы
17:09
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост
17:08
Названа средняя цена квадратного метра столичной "первички"
17:05
Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович
17:03
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч
17:00
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии
16:39
Экс-депутаты помогут руководителям фракций Госдумы
16:35
Почему людей разрушает страсть
16:28
Хулиганский вечер Лады Дэнс
16:27
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"
16:16
Турецкий бизнесмен убил из ружья русскую жену и детей
16:13
Как США охраняют своего президента
16:03
Как защитить свои права в суде
15:51
Шиномонтаж в Петербурге ограбили с вилкой и арбалетом
15:47
Любимов применит в Рязани калужский опыт
15:44
В России назвали самые качественные смартфоны
15:42
Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки
15:41
"Ясновидящий" журналист предсказал аварию в прямом эфире (видео)
15:40
Вороненкова и Максакову окрестили предателями России
15:17
Две женщины убили брата Ким Чен Ына
15:12
Япония отдаст Курилы под военные базы США
15:11
Лучшие фильмы на День святого Валентина
14:58
Ученые запретили людям много работать
14:33
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
14:30
Очевидцы рассказали о расстреле инкассаторов в Москве
14:27
Вороненков оправдался за побег с Максаковой на Украину
14:16
На юго-западе Москвы произошло ограбление со стрельбой
14:08
Отельный бизнес изменился навсегда
14:06
В Москве электричка сбила мужчину
14:01
Песков прояснил личный вопрос Путина
13:39
Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника
13:30
В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера
13:21
Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных
13:08
Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко
13:07
Филипп Киркоров объявил бойкот
13:07
Труп пенсионерки шесть лет пролежал в квартире в Москве
13:02
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
12:56
ОНФ избавляет Россию от второй беды
12:49
Опухоль Хворостовского вылечат с помощью вируса бешенства
12:40
Как выживает Алла Сигалова после смерти мужа
12:34
В Москве объявлено штормовое предупреждение
12:34
Чичерина и Охлобыстин сходят с ума по Донбассу
12:20
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
12:16
При стрельбе по инкассаторам в Москве под огонь попал ребенок
12:01
НАТО натравило 60 кораблей на "Адмирала Кузнецова"
12:01
В Архангельске буйный подросток избил соседей поварешкой
11:45
Европа приструнила "воришку" Порошенко
11:44
Названы причины поломки самолета Путина
11:32
Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева
11:26
Белорусский журналист показал реальную жизнь Пакистана
11:22
На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки
11:18
Подробности убийства бородатой Кончиты
11:15
Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца
11:10
Переодетые в дворников грабители напали на инкассаторов в Москве
10:59
Россияне восстали против Дня святого Валентина
10:49
В Подмосковье мужчина выдавал убийство отца за самоубийство
10:42
Виктор Раков уезжает в Сибирь
10:36
Российский лайнер подал сигнал бедствия в небе над Москвой
10:22
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
10:21
Любовь и страдания Анны Герман
10:06
Похождения балерины из "Ленинграда" взбудоражили Петербург
10:04
Игорь Матвиенко: Это ужас и кошмар
10:03
В России рекордно снизится ставка по ипотеке
09:53
В работе московского метро в час пик произошел сбой
09:43
В Петербурге пьяные собутыльники с арбалетом ограбили бизнесмена
09:34
Горе в семье актера Тома Круза
09:26
В Москве неизвестный до смерти забил пенсионерку
09:20
Хорошавина этапировали на Сахалин
09:11
Помощник Трампа сбежал после скандала
09:10
Новая боль Ольги Бузовой
08:59
В столичных аэропортах отменили более 20 рейсов
08:54
В Москве угнали уборочную машину за 6 миллионов
08:36
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
08:35
Япония заразилась истерией от Украины
08:30
Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана
08:20
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
08:10
Болтуны сорвали Рогозину секретную поездку
08:01
На МКАД сгорел почтовый грузовик (видео)
22:03
Трамп проверяет все плотины США после катастрофы
21:51
Меркель тайком обиделась на Нетаньяху
21:46
Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
VIP-охотник на архаров разбился в вертолете на Алтае
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Шоу-бизнес

Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной

Дарья Жукова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Итальянские папарацци обнародовали компромат на жену Романа Абрамовича Дарью Жукову. Возлюбленную бизнесмена поймали на свидании в ресторане с другим мужчиной.
прочитано 4718 раз

По информации иностранных СМИ, у 35-летней Дарьи Жуковой состоялся романтический вечер с 30-летним возлюбленным топ-модели Хайди Клум, галеристом и арт-дилером Вито Шнабелем. На страницах итальянского издания Chi появились снимки пары. На одном фото запечатлено, как молодой человек гладит по волосам Жукову, на другом – она лежит на его плече и беззаботно смеется. 

ПО ТЕМЕ

С кем Даша Жукова встретила Новый год

Даша Жукова зажгла на пижамной вечеринке с журналистом

Иностранцы намекают, что Дарья и Вито выглядят как влюбленные, хотя снимки и не подтверждают это на 100%. Но на всех фото они сидят близко друг к другу, и Шнабель все время прикасается к своей веселой спутнице.

Также журналисты отмечают, что скупщик предметов искусства и жена Абрамовича постоянно оказываются на одних и тех же мероприятиях. Жукова не пропускает мероприятий и выставок, которые организует обаятельный Вито.

Вито Шнабель. Фото: GLOBAL LOOK press/Sonia Moskowitz

Примечательно, что Дарья появляется в свете и развлекается на вечеринках с кем угодно, только не с мужем. Постоянным спутником Жуковой на всех праздниках и тусовках является нью-йоркский журналист Дерек Бласберг. Он нередко сопровождает жену занятого на работе бизнесмена. Молодой человек уже успел познакомить Дарью с американскими звездами – Кейт Хадсон, Риз Уизерспун, Стеллой Маккартни. Многие подписчики Жуковой и Бласберга удивляются – как это Абрамович не ревнует жену к журналисту.

Напомним, знакомство Дарьи и Романа состоялось в 2005 году на вечеринке после матча "Челси" в Барселоне. Браку бизнесмена и его второй жены Ирины Маландиной на тот момент исполнилось уже 15 лет. В 2007 году Маландина и Абрамович развелись. Бывшая жена получила огромные отступные и поселилась с пятью детьми в роскошном особняке в Западном Суссексе в Великобритании.

Как писали Dni.Ru, подруга российского миллиардера родила ему двоих детей. Дочка Дарьи и Романа, появившаяся на свет в 2013 году, носит имя Лея. Малышка стала для пары вторым общим ребенком. В 2009 году у них родился сын Аарон-Александр. Двойное имя мальчик получил в честь ближайшего сподвижника пророка Моисея и дедушки – отца Жуковой.

Автор: Елена Алешина14 февраля 2017, 18:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жены и подруги миллиардеров

567

комментарии

Политика

Как США охраняют своего президента
Вороненкова и Максакову окрестили предателями России
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"
Япония отдаст Курилы под военные базы США

Шоу-бизнес

Одинокая Бузова поддержала Боню после расставания
Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов
Виторган объявил о своем уходе
Николай Расторгуев: Я решил держаться до конца

Проишествия

Турецкий бизнесмен убил из ружья русскую жену и детей
Очевидцы рассказали о расстреле инкассаторов в Москве
Две женщины убили брата Ким Чен Ына
Спасение москвички на путях в метро попало на видео

Lifestyle

Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей
Мультфильм "Маша и Медведь" восхитил Миллу Йовович
Лучшие фильмы на День святого Валентина
Отельный бизнес изменился навсегда
Общество

Сбежавшую на Украину Максакову выгнали из Гнесинки

Учеников певицы распределили между другими педагогами
Политика

Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Беглый экс-депутат нацелился на пост губернатора Одесской области
Шоу-бизнес

Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной

Папарацци обнародовали компромат на Дашу Жукову
Происшествия

Ставшая мумией москвичка перед смертью работала в Сбербанке

На протяжении шести лет она числилась пропавшей без вести

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Хулиганский вечер Лады Дэнс
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову

Спорт

Фуркада выгнали из сборной
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
Шипулин заговорил о завершении карьеры
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Регионы

Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru