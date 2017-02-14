Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной

Итальянские папарацци обнародовали компромат на жену Романа Абрамовича Дарью Жукову. Возлюбленную бизнесмена поймали на свидании в ресторане с другим мужчиной.

По информации иностранных СМИ, у 35-летней Дарьи Жуковой состоялся романтический вечер с 30-летним возлюбленным топ-модели Хайди Клум, галеристом и арт-дилером Вито Шнабелем. На страницах итальянского издания Chi появились снимки пары. На одном фото запечатлено, как молодой человек гладит по волосам Жукову, на другом – она лежит на его плече и беззаботно смеется.

Иностранцы намекают, что Дарья и Вито выглядят как влюбленные, хотя снимки и не подтверждают это на 100%. Но на всех фото они сидят близко друг к другу, и Шнабель все время прикасается к своей веселой спутнице.

Также журналисты отмечают, что скупщик предметов искусства и жена Абрамовича постоянно оказываются на одних и тех же мероприятиях. Жукова не пропускает мероприятий и выставок, которые организует обаятельный Вито.

Примечательно, что Дарья появляется в свете и развлекается на вечеринках с кем угодно, только не с мужем. Постоянным спутником Жуковой на всех праздниках и тусовках является нью-йоркский журналист Дерек Бласберг. Он нередко сопровождает жену занятого на работе бизнесмена. Молодой человек уже успел познакомить Дарью с американскими звездами – Кейт Хадсон, Риз Уизерспун, Стеллой Маккартни. Многие подписчики Жуковой и Бласберга удивляются – как это Абрамович не ревнует жену к журналисту.

Публикация от Derek Blasberg (@derekblasberg) Дек 16 2016 в 12:11 PST

Напомним, знакомство Дарьи и Романа состоялось в 2005 году на вечеринке после матча "Челси" в Барселоне. Браку бизнесмена и его второй жены Ирины Маландиной на тот момент исполнилось уже 15 лет. В 2007 году Маландина и Абрамович развелись. Бывшая жена получила огромные отступные и поселилась с пятью детьми в роскошном особняке в Западном Суссексе в Великобритании.

Как писали Dni.Ru, подруга российского миллиардера родила ему двоих детей. Дочка Дарьи и Романа, появившаяся на свет в 2013 году, носит имя Лея. Малышка стала для пары вторым общим ребенком. В 2009 году у них родился сын Аарон-Александр. Двойное имя мальчик получил в честь ближайшего сподвижника пророка Моисея и дедушки – отца Жуковой.