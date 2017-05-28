Бузова публично сцепилась с Киркоровым

Между звездой "Дома-2" и поп-королем случился словесный пинг-понг. Поющая телеведущая просто уверена, что рядом с ней все мужчины нервничают.

Филипп Киркоров был приглашен в качестве ведущего церемонии российской музыкальной премии канала Ru.Tv. Одновременно певец был и в числе номинантов. Но было бы странно, объяви он со сцены "Крокуса" в прямом эфире: "Приз за лучшее концертное шоу года вручается Филиппу Киркорову!" Поэтому сделала это телеведущая Ольга Бузова.

Она долго не решалась назвать имя победителя в данной номинации. "Опасно мне давать конверт с названием лучшего шоу, потому что лучшее шоу еще впереди, – намекала звезда "Дома-2" на грядущий в ноябре собственный сольник. – Потому что сама могу устроить шоу, если сейчас победительницей окажусь не я. Или даже могу забрать себе награду, на которую не была представлена. Я же могу это сделать?"

"Рискните, Оля, рискните", – осадил Бузову поп-король. "Филипп, здравствуйте, как у вас дела?", – попыталась сглазить назревающий конфликт телеведущая. "Пока не родила", – парировал Киркоров. "Я, кстати, тоже, в этом мы с вами похожи, и не только в этом", – не унималась Бузова. "Вскрывайте конверт, Ольга, лишите его девственности!", – не выдержал артист. "А что вы, Филипп, нервничаете?", – подначивала его Ольга. "Конечно, там же мое имя! – с честью ответил Филипп. – Публика ждет – не дождется, особенно Басков". "Мне нравится, когда мужчины рядом со мной нервничают, – стояла на своем Бузова. "Прекрасно, у вас хороший вкус", – пожелать скорее закончить этот цирк Филипп. "Сейчас хороший, а был не очень", – снова рвалась в бой Бузова. "Вам виднее", – отрезал Киркоров. И попросил: "Ах, уймитесь!". Правда, фраза, произнесенная им быстро, прозвучала немного двусмысленно и смешно.





И вот, наконец, конверт Ольга открыла: "Только этот человек мог взять эту премию. Потому что он лучший. Потому что он номер один. Потому я смотрю сейчас на него. Король нашего шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Поздравляю, мой король! Посылаю тебе эти поцелуи!" "Чем выше любовь, тем ниже поцелуи?", – уточнил победитель. "Я согласна!", – снова не полезла за словом в карман Бузова.

