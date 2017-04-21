Чумаков благодарен за публикацию своих "голых" фото

Недавно Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук оказались в эпицентре скандала, когда их фотографии. на которых они запечатлены без одежды, появились в Сети. Лишь сейчас неприятную ситуацию прокомментировал Алексей, заявив, что это все фотомонтаж.

Алексей Чумаков назвал интернет помойкой, где люди делают что хотят, и все это контролировать он просто не в состоянии. "Поскольку я человек публичный, любой берет какую-то мою фотографию, где я загораю в плавках, с помощью фотошопа стирает плавки, приделывает мне член и выкладывает, как будто я голый. Фактически на фотографии изображен не я. Да, я вижу, что черты лица мои. Но там фотошоп с гениталиями", – заявил Чумаков.

Артист отметил, что таким же образом поступили и с его супругой, певицей Юлией Ковальчук. Чумаков объяснил, что ни один человек не может от этого защититься, поэтому к такой ситуации надо относиться с юмором. "Если кто-то хочет думать, что это моя мошонка, ну и прекрасно! Завтра покажут, что я занимаюсь сексом с жирафом, или приделают мне вагину и скажут, что у меня нет мужских половых органов. Но я-то знаю, какой я и что у меня есть. И моя жена знает. А доказывать всем, что я не лось, – это детский сад", – цитирует Алексея Чумакова Eg.RU.

Далее певец начал рассуждать, кому и зачем нужно было публиковать их с женой "голые фото". По его мнению, это сделали "тайные друзья". Он пояснил: "Дело в том, что такие фотографии реально провоцируют всплеск популярности. После этого мне столько звонили из разных компаний, чтобы я на своей страничке сделал их репосты за деньги, сколько не звонили за всю мою жизнь. И я не только не имею претензий к тем, кто выложил эти фотографии, а, наоборот, благодарю их за это".

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Мар 22 2017 в 12:21 PDT

Напомним, пикантные фотографии Чумакова и Ковальчук были опубликованы в аккаунте певца Влада Соколовского. Всему виной оказались хакеры, которые не только выложили фото, но и предложили за деньги передать "жесткое домашнее порно" супругов и прочий компромат на других знаменитостей.

К счастью, Владу удалось вернуть свою страничку и удалить компрометирующие его коллег изображения. Соколовский записал видеообращение, в котором оправдался за появление в его аккаунте столь неприличных снимков. "Да, узнали мы много нового сегодня (посмеивается). Что тут скажешь... Леха мне за это не платил. В общем, все в порядке... Я даже не знаю, как это прокомментировать... Наши друзья в отличной форме. Конечно, это полная ***, что так взламывают аккаунты. От меня отписалось десять тысяч человек... *** десять тысяч, вернитесь, пожалуйста!" – обратился к общественности Соколовский.

