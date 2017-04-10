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Звезду "Дома-2" прогнали с телепроекта из-за Новиковой

Роман Третьяков. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Звезда "Дома-2" Роман Третьяков покоряет юмористический мир, став участником шоу "Открытый микрофон". Однако мужчина был вынужден покинуть телепроект из-за проигрыша в дуэли матери двоих детей Елене Новиковой.
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Не так давно Роман Третьяков стал участником нового юмористического шоу "Открытый микрофон". Суть телепроекта в том, что он позволяет пробиться в жанр стендапа начинающим комикам. Одним из претендентов на победу оказался бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Третьяков. В ходе отборочного тура звезда телестройки оказался в команде наставника Юлии Ахмедовой.

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Далее по правилам шоу участникам следовало сразиться в дуэли с партнером по команде. Так, Третьякову предстояло побороться с матерью двоих детей Еленой Новиковой. Ради того, чтобы написать свой текст, Роман Третьяков вернулся на "Дом-2". Мужчина постарался доказать публике, что сейчас он совершенно другой человек, и его нельзя постоянно воспринимать сквозь призму скандально известного телепроекта.

Как заявил сам Третьяков, его цель на шоу – избавиться от стереотипа, сложившегося у общественности из-за его участия в "Доме-2", и доказать, что он – самостоятельная творческая личность. Тем не менее, в своем монологе Роман припомнил отношения с Ольгой Бузовой, которые оба строили на реалити-шоу, и с порноактрисой Еленой Берковой, также отметившейся на Периметре.

В ходе дуэли наставница Третьякова и Новиковой Юлия Ахмедова высоко оценила шутки Романа. Однако девушка отдала предпочтение именно 46-летней Елене, потому что ее юмор оказался жестче и смешнее.

Напомним, Роман Третьяков и Ольга Бузова "строили любовь" на "Доме-2" на протяжении нескольких лет. Однако когда в августе 2007 года Третьяков по "семейным обстоятельствам" покинул реалити-шоу, Бузова  за ним не пошла. А ведь именно он придумывал творческие проекты, подыскивал квартиру и работу себе и возлюбленной.

Автор: Наталья Аряева10 апреля 2017, 13:40

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