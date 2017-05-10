Мать испортила карьеру Елене Яковлевой

Звезда "Каменской" и "Интердевочки" рассказала о семейном казусе. К счастью, все обошлось благополучно.

Мама актрисы Елены Яковлевой часто приезжала к ней из Харькова на спектакли. Возможно, она сама когда-то грезила сценой и видела в дочери свое воплощение. И вот однажды у Елены появилась возможность взять маму на съемочную площадку, показать, как рождается фильм.

Яковлева была в кадре с Иннокентием Смоктуновским. Перед началом съемок Елена представила мать легендарному актеру, а тот даже позволил себя поцеловать. "Началась съемка, – вспоминает она. – В той сцене я подносила Смоктуновскому стакан воды. Он играл умирающего: лежал в постели, мучился, кряхтел, протягивал ко мне дрожащую руку. Я слышу голос режиссера: "Стоп! Снято! Спасибо, Кеша, все замечательно".

"Нет, Леня, я хочу узнать у моего зрителя, как впечатление. Мы же для них, для зрителей, снимаем. Валерия Павловна, – обращается Смоктуновский к моей маме, – как, по-вашему, хорошо я сыграл? Моя мама, которая стояла все это время за камерой и наблюдала, от волнения покрылась красными пятнами и выдала: "Мне показалось, что вы немножко переигрывали", – рассказала Яковлева.

"На площадке воцарилась гробовая тишина, – продолжает актриса. – Все уставились на Иннокентия Михайловича, страшась его реакции. А он все проглотил и обратился к бледному Пчелкину (режиссер. – Прим. ред.): "Видишь, Леня, не понравилось. Значит, снимаем второй дубль".

"Домой мы с мамой ехали молча. Только подъезжая к дому, я сказала: "Мама, мне вообще еще нужно довольно долго сниматься в этой картине... И что теперь делать? Ты же всю карьеру мне испортила", – приводит слова актрисы журнал "7 Дней".

К счастью, Смоктуновский не держал зла на Елену. Он сделал вид, что ничего не произошло. Но будь на его месте другой именитый артист, на карьере начинающей артистки, наверное, можно было бы поставить крест...