Сенсационное признание Прилучного

Жена звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного Агата Муцениеце обнародовала его обращение из Барселоны. Актриса дала видеозаписи громкое название: "Сенсационное признание Павла Прилучного".

Такой манкий заголовок в лучших традициях ведущих интернет-изданий и таблоидов Агата использовала неспроста. В последнее время знаменитости часто становятся жертвами интернет-мошенников, взламывающих аккаунты звезд или создающих "клонов" артистов.

Похоже, супруги решили привлечь внимание общественности к этой серьезной проблеме. Расчет Муцениеце оказался верен: за несколько часов видео посмотрели почти 50 тысяч человек на популярном сайте YouTube.

"У Паши нет канала на ютубе!!! Пожалуйста не ведитесь на мошенников!" – обратилась к пользователям Сети Агата.

Прилучный в этом "сенсационном" ролике высказался на злобу дня. "Видео посвящается всем мошенникам интернет-пространства. Друзья, нехорошо выдавать себя за другого человека!" – грозно поглядывая в камеру, сказал Павел.

После официальной части началось "баловство" супругов в Барселоне, куда они несколько дней назад отправились на заслуженный отдых. "😂😂 Это очень смешно)) у меня нет канала на ютубе))) #баловствовбарсе", – прокомментировал выложенное Агатой видео актер.

#барсуха Фото опубликовано Павел Прилучный (@bugevuge) Дек 9 2016 в 1:12 PST

Комментаторы быстро провели расследование, выяснив, что на YouTube есть несколько страниц мошенников, выдающих себя за Павла Прилучного. И на каждой из них множество подписчиков. Выходит, эти аккаунты фейковые. Поклонники, посмотрев видео, заверили Муцениеце и Прилучного, что отписались от его клонов и отправили модераторам жалобы на злоумышленников.