Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге
Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
Сенсационное признание Прилучного
Такой манкий заголовок в лучших традициях ведущих интернет-изданий и таблоидов Агата использовала неспроста. В последнее время знаменитости часто становятся жертвами интернет-мошенников, взламывающих аккаунты звезд или создающих "клонов" артистов.
Похоже, супруги решили привлечь внимание общественности к этой серьезной проблеме. Расчет Муцениеце оказался верен: за несколько часов видео посмотрели почти 50 тысяч человек на популярном сайте YouTube.
"У Паши нет канала на ютубе!!! Пожалуйста не ведитесь на мошенников!" – обратилась к пользователям Сети Агата.
Прилучный в этом "сенсационном" ролике высказался на злобу дня. "Видео посвящается всем мошенникам интернет-пространства. Друзья, нехорошо выдавать себя за другого человека!" – грозно поглядывая в камеру, сказал Павел.
После официальной части началось "баловство" супругов в Барселоне, куда они несколько дней назад отправились на заслуженный отдых. "😂😂 Это очень смешно)) у меня нет канала на ютубе))) #баловствовбарсе", – прокомментировал выложенное Агатой видео актер.
Комментаторы быстро провели расследование, выяснив, что на YouTube есть несколько страниц мошенников, выдающих себя за Павла Прилучного. И на каждой из них множество подписчиков. Выходит, эти аккаунты фейковые. Поклонники, посмотрев видео, заверили Муцениеце и Прилучного, что отписались от его клонов и отправили модераторам жалобы на злоумышленников.
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии
В перечне представлены около 40 спортсменов
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения