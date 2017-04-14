Наташу Королеву поздравляют с долгожданной беременностью

Популярная певица Наташа Королева взбудоражила своих поклонников радостной новостью. Артистка сообщила, что она находится в ожидании чуда, и люди массово стали поздравлять ее с долгожданной беременностью.

Исполнительница опубликовала в Instagram свой портрет. Изображение счастливо улыбающейся Королевой украшено бабочками и разноцветными сердечками. "В ожидании чуда!!!" – лаконично подписала картинку Наташа.

Подписчикам звезды пришлось додумывать, что же она имела в виду. Большинство комментаторов решили, что речь идет о долгожданной беременности и начали поздравлять свою любимицу.

"Беременна?!", "А что за чудо?) Первое что пришло в голову это беременность)", "👍👍👍 надеюсь такого 👶", "Наталья, пусть будет то, о чем мы все подумали :) Счастья вам", "Наташа, вы беременны?)", "Что за бабочки? беременна???? ух тыыыы!!!! поздравляю!!!!!!!!", "Наташенька, поздравляю с беременностью, дорогая!!! Очень рад за вас с Сережей!!", "Ну ничего себе новости.... Неужели долгожданный бебик? Песни-то все время выходят... Поздравляю, красавица!!", – ликуют неравнодушные фанаты артистки.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Апр 14 2017 в 3:12 PDT

Другие пользователи Сети считают, что Наташа надеется на чудо в сфере творчества: "Есть два варианта: 1. новая песня 2. ожидание маленького бебика", "Скорей всего в ожидании повторного сольного концерта в Кремле😉 #магиялюбви", "Наверно в ожидании концерта в Кремле. Пусть все сбудется!!!"

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 14 2016 в 12:43 PST

К слову, в прошлом году в шоу "Секрет на миллион" Королева призналась Лере Кудрявцевой, что они с Тарзаном мечтали иметь больше детей, но с этим возникли проблемы. "Мы надеемся, что Боженька услышит наши молитвы и у нас еще кто-то появится в семье. Но я знаю, что оттуда – сверху – всегда видят, кому как по силам. Мы начали философски относиться к этой ситуации, что, видимо, нам пока не по силам. Хотя мы прошли все медикаментозные вещи, и подсадки, и сдачу яйцеклеток… Это все было, но ничего не произошло. Были беременности сами по себе, но Бог не дал. Поэтому ждем, – не унывает Наташа. – Но, с другой стороны, если не случится, я думаю, что наш сын наверняка нам подарит много внуков и компенсирует все".

Я оглянулась а сыну уже 15 лет !!! Ааааааа как миг!!!������#деньрождения #15лет #miam #natashakoroleva Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 19 2017 в 7:52 PST

Наташа и ее муж все еще мечтают о втором наследнике, но с каждым годом их надежды угасают. "Мы хотим второго ребенка. Мы эту мысль еще не отметаем, несмотря на то что мне 43 года", – отметила певица. Репортеры даже выяснили, что артистка хочет дочку, так как сын у нее уже есть. "С каждым годом, когда ты становишься старше и старше, надежды на то, что ты вновь будешь мамой, остается все меньше. Поэтому теперь моя задача стать заводной бабулькой. Я хочу, чтобы у меня было много внуков", – призналась звезда.