Максим Фадеев возвращается на сцену

Продюсер сообщил, что планирует вновь заняться сольным творчеством. Поклонники радуются данному известию и с нетерпением ждут возобновления творческой деятельности кумира.

"Я однажды услышал поговорку, что поющий молится дважды. Я согласен с этим на 100%. Я это почувствовал. Я хочу вернуться на сцену и петь для тех, кому это нужно!", – рассказал артист. На вопрос корреспондента Dni.ru о том, почему Фадеев вновь решил запеть, Максим ответил: "Наверное, я стал старым. Это просто мой порыв, и вовсе не означает, что я выйду на сцену прямо завтра. Я, конечно, буду гастролировать, но делать это буду редко. Грандиозных туров не планируется. Мне это не нужно. Просто буду точечно выступать. Раз десять в год, а, может пять. В свое удовольствие".

Поклонники поздравляют Фадеева со знаменательным событием: "Сегодня проснулась в 5 и слушала ваши песни! Это что-то невероятное. Дети на меня смотрят и удивляются, что гоняю ваши песни по нескольку раз, а мне хочется и хочется растворяться в вашем голосе! Ты моя Планета!", "Браво, Маэстро! Очень давно хочется видеть Вас на сцене и это здорово! Вы безгранично талантливы. Ждем с нетерпением возвращения и дай Вам Бог!", "Мы Вас ждем. Некого слушать, одно безвкусие и дешевизна на сцене. Скорее радуйте нас собой".



Напомним, недавно музыкант объявил о том, что занимается созданием рэп-лейбла. В качестве коллеги по цеху Фадеев рассматривал скандального исполнителя Хаски, который недавно якобы был обстрелян из травматического оружия. О сотрудничестве музыканты пока не договорились. По мнению продюсера, Хаски поддался звездной болезни, а история с нападением не более, чем пиар-ход.