Фадеев раскрыл печальные подробности своего прошлого

Максим Фадеев показал старое фото. Известный продюсер признался, что когда-то давно был очень беден.

Максим Фадеев, который имеет собственный дом на Бали, общается с самыми известными артистами, пишет песни, которые становятся хитами, и дал путевку в жизнь многим отечественным знаменитостям, раскрыл печальные подробности своего прошлого. Оказалось, когда-то давно Максим был очень беден.

Об этом стало известно, когда Фадеев на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал старую фотографию, на которой заснят стройным парнишкой в свободных брюках и полосатой футболке, из-под которой выглядывает красный воротничок поло. "Эх... спасибо тем, кто сохранил это фото. У меня такой нет. Как я вам тут?))" – подписал ретроснимок продюсер.

Многочисленные подписчики немедленно высказались по поводу фотографии. "Сладенький!", "Бесподобная фотография!😉", "Сейчас вы еще привлекательнее", "Ковер зачетный;))))", "симпатичный молодой паренёк! Почти у каждого есть такое фото)", "Прекрасная фотография с воспоминаниями юности!!! Все было по-другому. Но было ощущение счастья.. или я ошибаюсь? Может это потому, что молодость, юность?", "Такой молоденькиииий 👍😆", – высказались оптимистично настроенные фанаты.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Апр 13 2017 в 10:42 PDT

Однако многие поклонники весьма негативно отнеслись к публикации, а кто-то и вовсе назвал Фадеева "нищебродом", передает Ura.ru. Максим не стал отпираться. "да. Мы были очень бедны. Я годами не ел конфет. Надеюсь вы богаты и ваши дети не нищеброды как мы", – написал в ответ продюсер. Фанаты, прочитав комментарии, тут же встали на защиту кумира.

"Максим даже если вы не кушали конфет и были бедны , пусть это грустно.... Но ваш внутренний мир – богат, и это важнее!!!!", "Жили не богато---а какой замечательный человек вырос!! И наидобрейший и талантливый , чуткий и НАСТОЯЩИЙ!!!", "Тогда все так жили и о богатстве по моему не думали,зато как счастливы мы были..", "А с каких это пор , беднота является позором????? Что все сразу в золотых пеленках рождались???? Бред Господа!!!!! ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ -это лучшее украшение любого времени!!! а беднота это не порок!" – поддержали Фадеева подписчики.