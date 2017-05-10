Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей

Популярная артистка Анастасия Волочкова давно уже дала понять окружающим, что она живет по своим правилам и доверяет только себе. Даже когда врачи запретили ей во время беременности париться в сауне, балерина не послушала.

Волочкова много лет страстно увлечена баней. Танцовщица периодически радует своих почитателей снимками из парной в жанре ню. После процедур с веником Анастасия обожает с пылу, с жару окунуться в ледяную купель, а затем поделиться соответствующими фото и видео в соцсетях.

В свежем интервью 41-летняя Анастасия рассказала, что никогда не слушала советы медиков относительно ее страстного и очень полезного для здоровья увлечения. Даже будучи в интересном положении, Волочкова не стала делать исключений.

"Во время беременности, когда доктора мне сказали, что ходить в русскую баню нельзя, а массажи вредны, я парилась три раза в неделю – с вениками, жестко. А потом обливалась ледяной водой", – вспоминает артистка.

Анастасия успешно выносила и родила в 2005 году дочь Ариадну. Выходит, иногда врачей можно и ослушаться. "Я точно знаю, что баня никогда не навредит, просто нужно грамотно подходить к этому процессу", – объяснила опытная звезда.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 18 2015 в 3:55 PST

Волочкова щедро поделилась своим многолетним опытом с другими любителями парной. "Баня должна быть выложена камнями. Сейчас появился новый вид камней – соляные. Они называются "горная соль". Когда вы поддаете на них воду, в бане появляется мягкий соляной пар, который полезен для суставов, дыхания", – блеснула познаниями балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 20 2016 в 2:28 PST

Анастасия сообщила, что ходит в сауну с 13 лет. "Основной принцип бани – контраст тепла и холода, это очень полезно для сосудов, – убеждена артистка. – Поэтому необходимо наличие ледяной воды. Это может быть купель, холодный душ – то есть ведро, которое дергается за цепочку, и из него выливается ледяная вода".

Такая встряска моментально придает бодрость. "Я не сторонница того, чтобы распариться и сидеть в тепле в халате, превращая тело в мочалку. У меня довольно быстрый процесс пребывания в парной", – цитирует Волочкову сайт WomanHit.ru.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 13 2017 в 2:49 PDT

Дочку звезда балета тоже приобщила к сауне. "Я свою Аришу с восьми месяцев брала в баню. Она сидела не на самой высокой полочке, конечно. Я приучала ее к такому контрасту температур. Потихонечку, аккуратно", – отметила любящая мать.