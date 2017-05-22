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Беременная жена Диброва ошиблась с полом ребенка

Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: instagram.com/polinadibrova
Супруга Дмитрия Диброва Полина ведет блог о семье, воспитании детей и женском здоровье. В свежем выпуске жена телеведущего рассказала, как во время беременности ошиблась с полом будущего малыша.
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Полина развеяла миф, что задолго до УЗИ можно догадаться, кто родится, девочка или мальчик. 27-летняя Диброва и ее 57-летний избранник воспитывают троих сыновей: Александра (родился в 2010 году), Федора (2013) и Илью (2015).

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Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Во время второй беременности Полина думала, что ждет девочку, потому как ощущения сильно отличались от тех, что были перед первыми родами. Выходит, только ультразвуковое исследование на 100% верно определяет пол будущего малыша, а вот материнский инстинкт иногда обманывает.

"Когда наше первое Узи показало Сашеньку, мы с Димой очень обрадовались, зная наперед, что семья будет многодетной. Представляли себе, что родится первенец, защитник. Будет оберегать младших братьев и сестер. Узи нам показало его на двенадцатой неделе", – вспоминает Полина в Instagram.

Через три года тест снова показал две полоски. "И так как в семье есть мальчик, я начала прислушиваться к себе – искать отличительные особенности этой беременности в мечтах о дочке. Скажу вам более того, я их нашла: моментально набранный вес, отсутствие токсикоза и т. д.", – перечислила Диброва.

Однако ее прогноз был неверный. "Узи на девятой неделе показало Феденьку. Так что мои материнские инстинкты не оправдались, – констатировала жена телеведущего. – Исходя из предыдущего опыта, я не особенно искала отличия третьей беременности от двух предыдущих. Но, в глубине души чувствовала – будет Илюша. В общем, убежденная #МАМА мальчиков! 👶🏼👶🏼👶🏼".

Поклонники написали Полине, что ей теперь придется рожать четвертого малыша, чтобы получить долгожданную девочку, и привели в пример Викторию Бекхэм. Другие подтвердили правоту Дибровой относительно ошибок материнского инстинкта. "Убежденная мама девочек скажет также! Третий раз даже сон приснился, что мальчик с горки катится, а я кричу: Роман, Роман😃😃😃 На 16-ой неделе сказали, что у меня Ольга!!!" – поделилась с Полиной своей историей одна из подписчиц.

Автор: Иннокентий Звездинский22 мая 2017, 23:17
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