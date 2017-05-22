Беременная жена Диброва ошиблась с полом ребенка

Супруга Дмитрия Диброва Полина ведет блог о семье, воспитании детей и женском здоровье. В свежем выпуске жена телеведущего рассказала, как во время беременности ошиблась с полом будущего малыша.

Полина развеяла миф, что задолго до УЗИ можно догадаться, кто родится, девочка или мальчик. 27-летняя Диброва и ее 57-летний избранник воспитывают троих сыновей: Александра (родился в 2010 году), Федора (2013) и Илью (2015).

Во время второй беременности Полина думала, что ждет девочку, потому как ощущения сильно отличались от тех, что были перед первыми родами. Выходит, только ультразвуковое исследование на 100% верно определяет пол будущего малыша, а вот материнский инстинкт иногда обманывает.

"Когда наше первое Узи показало Сашеньку, мы с Димой очень обрадовались, зная наперед, что семья будет многодетной. Представляли себе, что родится первенец, защитник. Будет оберегать младших братьев и сестер. Узи нам показало его на двенадцатой неделе", – вспоминает Полина в Instagram.

Через три года тест снова показал две полоски. "И так как в семье есть мальчик, я начала прислушиваться к себе – искать отличительные особенности этой беременности в мечтах о дочке. Скажу вам более того, я их нашла: моментально набранный вес, отсутствие токсикоза и т. д.", – перечислила Диброва.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Апр 22 2017 в 8:36 PDT

Однако ее прогноз был неверный. "Узи на девятой неделе показало Феденьку. Так что мои материнские инстинкты не оправдались, – констатировала жена телеведущего. – Исходя из предыдущего опыта, я не особенно искала отличия третьей беременности от двух предыдущих. Но, в глубине души чувствовала – будет Илюша. В общем, убежденная #МАМА мальчиков! 👶🏼👶🏼👶🏼".

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Май 22 2017 в 11:20 PDT

Поклонники написали Полине, что ей теперь придется рожать четвертого малыша, чтобы получить долгожданную девочку, и привели в пример Викторию Бекхэм. Другие подтвердили правоту Дибровой относительно ошибок материнского инстинкта. "Убежденная мама девочек скажет также! Третий раз даже сон приснился, что мальчик с горки катится, а я кричу: Роман, Роман😃😃😃 На 16-ой неделе сказали, что у меня Ольга!!!" – поделилась с Полиной своей историей одна из подписчиц.