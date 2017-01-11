Дибров вспылил от действий молодой жены

Дмитрий Дибров рассказал о личной жизни. Популярный телеведущий высказался о супруге Полине и их детях.

Со стороны отношения Дмитрия и Полины Дибровых кажутся идеальными. Однако сам ведущий передачи "Кто хочет стать миллионером?" признался, что у них бывают ссоры. Причем недавно у Дмитрия лопнуло терпение после того, как, по его мнению, Полина стала много времени отдавать социальным сетям.

"Она выставляет фотографии с утра до ночи. Первые полтора года я ее не ругал за это, а потом в общем-то вскипел. Если бы она это делала только при мне, бог с ней. У нее есть Instagram, а у меня Pink Floyd и 19 гитар. Ну и отлично: она в интернете, а я на гитарах играю. Можно договориться. Но когда она это приучилась делать при достойных людях, каждый из которых имеет свой сектор в отечественной культуре, тут я уже вспылил", – рассказал Дибров. В конце он отметил, что Полина приняла к сведению его слова, и теперь меньше тратит время на соцсети.

Кстати, Дмитрий и сам завел страничку в Instagram, однако относится к аккаунту куда сдержанней. По мнению ведущего, от соцсетей больше вреда, чем пользы. "Для многих это есть жизнь", – отметил Дибров.

Ведущий рассказал о своих троих сыновьях от Полины. Так, старший Александр ходит в авангардную школу, где, помимо обычных предметов, обучают гончарному и ювелирному искусству. А средний, Федор, пошел в британский детский сад.

По мнению Диброва, если ребенок с раннего детства знает иностранные языки, это хорошо. "Знатоки поговаривают, что если ребенка с раннего детства, лет с 3–4, учить другим языкам, то, когда дойдет до общения с иностранцем, он уже не будет внутри себя переводить с одного на другой язык, его мозг просто станет автоматически переключаться", – цитирует ведущего "Собеседник".