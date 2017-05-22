Новая спутница бывшего мужа Бони похожа на Водонаеву

В Сети обсуждают новую подругу бывшего возлюбленного Виктории Бони Алекса Смерфита. Монакский бизнесмен похвастался таинственной спутницей в Instagram, а комментаторы нашли ее похожей на Алену Водонаеву.

Печально осознавать, что эта красивая пара – Виктория Боня и Алекс Смерфит – не вместе уже больше полугода. За это время россиянка успела встретить нового перспективного ухажера, который заваливает красотку роскошными букетами и в перспективе может стать отцом ее детей.

Алекс от матери своей дочери Анджелины тоже не отстает. Бизнесмен много времени проводит на курортах, тусуется с представителями европейской золотой молодежи в клубах и, по слухам, уже нашел замену Боне.

Смерфит вышел в прямой эфир в Instagram и показал поклонникам новую подругу. Пользователи Сети успели разглядеть на видео "красивую стройную брюнетку с длинными волосами". Судя по отметке о геолокации, Алекс и его спутница отдыхали в ночном заведении во Франции.

Русскоговорящие комментаторы отметили, что пассия бизнесмена внешне напоминает другую звезду "Дома-2" Алену Водонаеву. У них с Викторией, к слову, на проекте уже был общий любовник – Степан Меньщиков. Другие увидели в незнакомке копию Лизы Боярской.

Напомним, Боня и Смерфит прожили вместе более шести лет. У них есть общая дочь Анджелина. Однако даже появление на свет ребенка не вдохновило влюбленных сходить в ЗАГС.

В недавнем интервью Виктория сказала, что не раз предлагала своему бывшему расширить семью, однако сын миллиардера отказывался. Его не устроил ни один из вариантов, даже усыновление. "Я Алексу это предлагала, но он был категорически против", – посетовала россиянка. Смерфит сосредоточил все свое внимание на работе, и его нежелание снова стать отцом отвратило от него Боню.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Мар 17 2015 в 10:08 PDT

"В какой-то момент мы поняли, что идем в разных направлениях. Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей", – призналась Виктория. По ее словам, главный приоритет бизнесмена на данный момент – реализовать себя в карьере. "А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно, – развела руками россиянка. – И я счастлива, что он оказался тем мужчиной, который способен достойно отпустить".