Боня родит второго ребенка новому избраннику

Бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня дала откровенное интервью, в котором впервые озвучила причину своего расставания с монакским бизнесменом Алексом Смерфитом. По словам модели, она хотела второго ребенка, а ее бывший – нет, поэтому свою мечту она взялась реализовывать с новым избранником.

Виктория и Алекс являются счастливыми родителями лапочки-дочки Анджелины. После расставания влюбленных, разошедшихся миром, девочка живет с мамой, а папу она может видеть в любой момент и по первому зову.

Боня рассказала, что не хотела останавливаться на одном ребенке и не раз предлагала Смерфиту расширить семью, однако сын миллиардера отказывался. Его не устроил ни один из вариантов, даже усыновление. "Я Алексу это предлагала, но он был категорически против", – посетовала россиянка, мечтающая иметь как минимум двоих отпрысков.

В свои 37 лет Боня осознала, что дети – это огромное счастье, поэтому даже двух для нее мало. "Я хочу еще троих", – призналась модель. Именно это сейчас и занимает ее мысли. Виктория, похоже, уже нашла прекрасного кандидата на роль папы.

"Скажем так, у меня есть мужчина, который за мной ухаживает и нравится мне. Время покажет. Сегодня я не ищу отношений ради отношений, я смотрю на мужчину как на потенциального отца моих будущих детей. Состояться как мать для меня сейчас важнее всего остального", – обозначила приоритеты успешная модель и звезда Instagram с многомиллионной армией подписчиков.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 14 2017 в 12:30 PDT

Бывший возлюбленный в этом вопросе, увы, Боню не поддержал. "В какой-то момент мы поняли, что идем в разных направлениях. Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент – реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать, – цитирует Викторию сайт Hello! – Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно. И я счастлива, что он оказался тем мужчиной, который способен достойно отпустить".