Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта

Звезда рейтингового шоу "Дом-2" Ирина Агибалова опубликовала в Instagram крик души. У яркой участницы телестройки любви скончался домашний питомец по кличке Ургант.

Маленький пес Агибаловой был породы чихуахуа. Всего несколько дней назад этот милый малыш появился в доме звезды "Дома-2". Ирина несказанно обрадовалась такому красивому питомцу.

"Здравствуйте! Давайте знакомиться? Правда, имя мы еще не придумали, но по паспорту это Ургант. Может, тогда Ванюша?" – выбирала имя для собаки вместе с подписчиками счастливая хозяйка.

Однако радость участницы телестройки любви не продлилась долго. Пес внезапно серьезно заболел. Ветеринары и Агибалова отчаянно бились за жизнь малыша. Щенок два дня пролежал под капельницей. Ирина призналась, что сон потеряла, переживая за собаку. Но питомец не выжил.

Своим горем и болью Ирина поделилась с подписчиками в Instagram. "Доброе утро, мои самые замечательные и добрые ❤️. Вчера был очень непростой для меня день и вы все очень сопереживали и расстраивались вместе со мной из-за смерти маленького Урганта((( Спасибо всем вам за поддержку!!!" – обратилась к неравнодушным людям звезда "Дома-2".

Агибалова попросила комментаторов воздержаться от огульных обвинений в адрес заводчика. "Катя была на связи со мной каждую минуту и тоже очень сильно переживала! Я ни разу не усомнилась в ее честности и порядочности! Ну сами подумайте, зачем ей отправлять заведомо больного щенка мне, понимая что это станет достояние общественности!?" – резонно заметила Ирина.

Ветеринарам удалось установить, из-за чего скончался пес. "По факту, причина смерти малыша не энтерит, как думали изначально! Причина: инвагинация кишечника( Он по дороге просто грыз пеленку и кусочками забил кишечник( Так что банальный недосмотр перевозчика. Таких малявочек нужно постоянно контролировать. Безумно жаль что так получилось... Я вчера читала ваши сообщения и плакала. Особенно запомнились слова: "Беги по радуге, малыш!" – горюет хозяйка.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Май 1 2017 в 10:51 PDT

Однако даже после такой трагедии Агибалова нашла в себе силы мыслить позитивно. "Заводчик в ближайшее время привезет мне любого понравившегося щеночка на выбор. Лучше помогите мне с выбором 😘. Жду фото в директ🙌🏼", – закончила свое сообщение за здравие Ирина и выложила коллаж из разномастных питомцев.