В семье певицы Глюк`Ozы случилось горе

В семье Глюк`Ozы случилось горе. О трагедии рассказала сама популярная исполнительница.

Певица Глюк`Ozа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) воспитывает двух дочерей: девятилетнюю Лидию и пятилетнюю Веру. У девочек есть все для счастливой жизни, начиная с игрушек и заканчивая домашними животными. Однако в жизни семьи случилось горе. Старшая Лида потеряла близкого друга. О трагедии рассказала сама Чистякова-Ионова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Наталья опубликовала фотографию, на которой ее старшая наследница запечатлена с морской свинкой на руках. "У нас горе..... умерла морская свинка Коко (( Причем прямо на руках у Лидии. Два дня приходим в себя уже( Если честно, даже не знаю, что могло повлиять. Наверное, поэтому решила написать и поделиться с вами. Все было хорошо, Коко была очень подвижная, аппетит был у нее отменный. Условия в клетке ! Все, что нужно для комфортной жизни нашей малышки!" – начала свой рассказ певица.

Однако в последнее время с питомицей девочки стало происходить нечто странное. "Несколько дней назад нам показалось, что она как простудилась, хотя мы никогда не выносили ее на улицу и не переохлаждали(( Мы уже несколько дней говорим с Лидией о смерти , о потерях и о том , что не мы решаем, кому жить , а кому умирать!! Это первая потеря моей малышки", – сообщила Наталья.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Мар 23 2017 в 11:11 PDT

В завершение певица рассказала о собственном горьком опыте. Когда она была маленькой, у нее был хомяк. Однажды за ним погналась дворовая кошка. Несмотря на все усилия маленькой Наташи и ее матери, спасти хомяка от хищницы удалось лишь частично – она задела его лапой. Через несколько дней питомец будущей артистки умер. "Пожалуй, это одно из самых сильных потрясений моего детства", – призналась Чистякова-Ионова.

Многочисленные поклонники постарались поддержать певицу. "Соболезнуем... тяжело расставаться крепитесь😑", "Мне кажется, что дети очень сильно переживают, время только лечит", "вот горе то какое!!!", "Жалко", "Очень жалко..И хомячков и свинку...Как же привязываешься к ним...Они такие потешные!", "💓💓💓очень жалко. Она это переживет, ей надо немного времени 💓💓💓дарите ей тепло и все наладится", – посочувствовали певице подписчики.