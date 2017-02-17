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Лера Кудрявцева рассказала о потере

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram о ночной потере любимого кота Фофы. Весна еще не началась, а он уже сбежал из дома и вымазался так, что уже не отмыть.
прочитано 3169 раз

Для многих знаменитостей их питомцы – полноценные члены семьи, горячо любимые и обожаемые. Пользователи Сети до сих пор помнят, как однажды балерина Анастасия Волочкова поставила на уши всю страну с просьбой найти сбежавшего четвероногого любимца.

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Лера Кудрявцева тоже пережила исчезновение кота Фофы, взбудораженного грядущей весной. Этот красивый белый мурлыка очень популярен в Instagram благодаря своей эффектной внешности. Ведущая популярного шоу "Секрет на миллион" натерпелась немало страха, когда он отправился в самоволку.

"Дело было ночью 👻 Мы потеряли кота перед сном 🐱Долгие поиски и размышления, где бы он мог быть, внес в наши "умы" мысль, что он где-то спрятался и спит! И вот сквозь сон я слышу жалкое мяуканье где-то за окном 😳Мне бы позавидовал Брюс Ли, с какой скоростью и прытью я соскочила с постели и открыла окно. Зрелище я вам скажу еще то :(((( Наш белый и пушистый Фофа смотрел на меня своими рыжими глазищами из темноты 👀", – рассказала в своем микроблоге Лера.

Схватив кота в охапку, хозяйка начала его гладить и целовать. "Но ощущение, что я целую асфальт, не проходило! Влетев в ванную и включив свет, я замерла... Черный кот ! Черный, грязный, перепачканный сажей 🐱 кот ! Приполз заспанный муж и с возгласом " это чо за ***** такая" мы в 5 утра драили нашего кота, но отмыть так и не смогли, – посетовала Кудрявцева. – В грязи были мы, кот, ванная комната, полотенца и полы!"

@fofan_86 ��

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Автор: Иннокентий Звездинский17 февраля 2017, 12:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды и их любимые котики

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