Разговоры о тайной дочери довели Катю Семенову до нервного срыва

Певица похудела на 26 килограммов. Она говорит, что не было бы счастья, да несчастье помогло.

Катя Семенова – эстрадная звезда 80-х годов – сегодня переживает новый взлет популярности. Она много снимается на телевидении, записывает новые песни даже решила поехать с гастролями в Израиль, чего много лет не делала. Но завистники тут же повылезали из нор.

"Я много лет находилась в совершенно спокойном состоянии – осела дома, и никаких причин для ажиотажа не было, – рассказала Катя корреспонденту Dni.Ru. – Жила спокойной, никого не трогала, никуда не ходила. И вдруг в интернете стали появляться лживые отвратительные статьи про меня, мерзкие комментарии. Хотя зачем врать о человеке, о котором и так все известно, если вся страна знает где я живу, с кем и как я живу?!"

"А тут всплыли коллекции старинных картин у меня, элитное жилье, выяснилось, что я лежала в психиатрической клинике, – возмущается Семенова бредом, который о ней сочиняют. – Причем положила меня туда якобы дочь Ольга, живущая в Париже. До недавнего времени я даже не подозревала, что в столице Франции у меня есть дочь. И мой сын Иван этому факту тоже сильно удивился. "Мама, а почему я не знал, что у меня есть сестра в Париже?" – недоумевал он. "Ваня, я тоже не знала", – ответила я ему.

"Я не думала, что у меня такая слабая нервная система, что на меня эти сплетни так повлияют, – продолжает Семенова. – У меня из-за этой травли случился сильнейший нервный срыв. И, как следствие, я начала резко терять в весе. Но нет худа без добра. Ведь теперь для своего возраста у меня идеальное соотношение роста и веса: 165 сантиметров и 65 килограммов. Хотя еще несколько лет назад весила 82! Зато теперь я могу носить джинсы, в которых пела на своем 40-летии! Краше меня придумать человека сложно (смеется). Даже мой муж Михаил, с которым я прожила 25 лет, заново меня открыл, увидел, какая я красавица, и отношения у нас стали идеальными!"