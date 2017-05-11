Как Катя Семенова живет на пенсии

Звезда 80-х призналась, что возраста не ощущает. И неприятности, которые иногда случаются, не помеха.

Катя Семенова – эстрадная звезда 80-х годов – переживает новый взлет популярности. Она снимается на телевидении, записывает композиции и снова ездит на гастроли, чего не делала много лет. Продолжает Катя и песни сочинять.

"Иногда я встаю и говорю мужу: "Мишка, сегодня напишу две или три песни!" – рассказала артистка. – Так и получается. Я знаю точно, в какой день напишу песню. Это происходит неожиданно. Бывает, куришь на балконе, стираешь или с собаками гуляешь – и к тебе приходят новые строчки. Стихи я записываю в тетрадку, а музыку – на диктофон, потому что до сих пор не знаю нот".

Певице 56 лет, но выглядит она прекрасно. "Возраста я особенно не чувствую. Внутри себя ощущаю лет на 27, несмотря на все неприятности, которые могут случаться", – улыбнулась Катя.

"Чуть больше года назад я вышла на пенсию. У моих одноклассниц, с которыми я дружу, по этому поводу развивалась депрессия. А у меня все наоборот: я любой свой день рождения воспринимаю прекрасно. Пенсия мне тоже нравится, ведь это дает бесплатный проезд в общественном транспорте. Так что везде можно найти плюсы", – цитирует Семенову газета "Только звезды".