Родная сестра Жанны Фриске борется с раком

Родная сестра популярной певицы Жанны Фриске Наталья озаботилась проблемой быстрого распространения рака груди среди женщин. В своем микроблоге девушка рассказала об этой страшной болезни и объяснила, как с ней бороться, пока не поздно.

Как известно, экс-солистка "Блестящих" Жанна Фриске, умерла от рака мозга. Ее младшая сестра Наталья не понаслышке знает, как тяжело и страшно лечиться от онкологии. Здесь каждая секунда на счету. Надежду на спасение дает своевременная диагностика.

Наталья в Instagram призвала женщин со всей ответственностью подойти к этой чуме XXI века. "Дорогие девушки, в моей любимой клинике @cidk.ru весь май действует акция #ЦИДК_РОЗОВАЯ_ЛЕНТА (вместе против заболеваний груди), когда можно совершенно бесплатно сделать УЗИ молочных желез", – сообщила артистка, тоже какое-то время выступавшая в группе "Блестящие" вслед за Жанной.

По словам Фриске-младшей, принять участие в акции, направленной на борьбу с раком груди, может каждая девушка, которая разместит в микроблоге свое фото с розовой лентой под указанным выше хештегом. Женщины, сделавшие в мае маммопластику, по акции получают возможность пройти три процедуры УЗИ-диагностики молочных желез в течение года после операции.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 11 2017 в 8:52 PDT

Наталья подчеркнула, что рак молочной железы – самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди женщин. Но есть хорошая новость: это вид рака хорошо лечится.

"В России с новообразованиями молочных желез сталкивается более 60 000 женщин, и 40% случаев заболевания завершаются летальным исходом. Теперь понимаете, почему так важно заботиться о здоровье и регулярно обследоваться у специалистов 😏", – отметила Фриске-младшая.

В плохой экологии современного мира нельзя недооценивать проблему. "Всем без исключения женщинам нужно взять за правило: с 18 до 40 лет, даже если не беспокоят никакие симптомы, необходимо раз в год обращаться к специалисту и проходить ультразвуковое исследование молочных желез", – заявила Наталья.