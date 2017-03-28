Наталья Фриске показала фотографии Платона

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала в Instagram новые фото своего племянника Платона. По словам девушки, она очень скучает по мальчику.

"#моймаленькийпринц, безумно скучаю... скоро тебе 4 годика, так быстро летит время... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Фриске в микроблоге.

Многочисленные подписчики умилились пухлощекому мальчугану: "Какой красивый малыш", "Такой же солнечный и позитивный, как и его мамочка". "А Вам тоже не дают видеться с Платоном? Вы ведь ему маму заменили", – поинтересовалась одна из поклонниц. "Звоним, он (отец мальчика. – Прим. ред.) заблокировал наши номера", – ответила та.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Мар 28 2017 в 4:29 PDT

Недавно звездой интернета стала и мама Натальи и Жанны Ольга. Девушка рассказала, как собирала маму в театр, и предложила фанатам оценить результат ее трудов. Для особенного вечера Ольга облачилась в белоснежную блузку свободного кроя и темные брюки. Завершала образ нитка длинных бус. "И вот разве скажешь что мамуле 66 лет в этом году будет?" – задала Наталья риторический вопрос.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Фев 25 2017 в 3:12 PST

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Причиной смерти стала опухоль головного мозга. У певицы остался сын Платон. Но отец мальчика, ведущий Дмитрий Шепелев, не дает ему видеться с остальными родственниками.