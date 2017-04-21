Маму Жанны Фриске вызвали на допрос

Суд вызвал на допрос мать покойной певицы Жанны Фриске Ольгу. Ранее "Русфонд" подал иск к родителям звезды, а также к ее маленькому сыну, чтобы они отчитались о расходовании миллионов рублей, собранных телезрителями.

Как сообщает ТАСС, речь идет о пропавших деньгах, которые россияне перевели на лечение Жанны, боровшейся с раком мозга. Сумма, которой в итоге недосчитались, составила 21,6 миллион рублей.

Перовский суд Москвы вызвал мать бывшей солистки "Блестящих" Ольгу на допрос. Таким образом было удовлетворено ходатайство адвоката телеведущего Дмитрия Шепелева.

В суде выяснилось, что за две недели до смерти Жанны неизрасходованная часть собранных средств была обналичена по доверенности ее матерью Ольгой. По словам юриста, это обстоятельство следует из отказа МВД в возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств неустановленными лицами. Ранее суд затребовал сведения о движении денежных средств по счетам Фриске у Росбанка.

Следующее заседание назначено на 19 мая. Оно состоится в 11:00 по московскому времени. Ответчиком будет мама певицы. "У нас к ней есть два вопроса: где находятся неизрасходованная часть благотворительной помощи и не желает ли Ольга Владимировна вернуть деньги "Русфонду", – сообщил журналистам юрист.

Адвокат отметил, что это может положить конец разбирательствам и скандалам, тянущимся месяцами. "На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной", – заявил адвокат.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 27 2016 в 11:44 PDT

Ранее "Русфонд" обратился в суд с иском к родителям Фриске Владимиру и Ольге Копыловым, а также к сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева. Ответчиков обязали отчитаться о судьбе 21,6 миллионов рублей, собранных телезрителями "Первого канала" на лечение артистки.

Родственники исполнительницы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение. Они обратились за помощью в благотворительный фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, доказывающие, что пожертвования ушли на оплату медицинских услуг.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Янв 1 2017 в 3:35 PST

По договору, который подписала Жанна, она была обязана предоставить отчет о расходах на лечение и вернуть неизрасходованную сумму. В "Русфонде" подчеркнули, что она воспользовалась лишь частью общей суммы в 25 миллионов рублей. Сотрудники организации получили отчет о расходовании только 4,12 миллионов рублей.

Напомним, Жанна скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Она боролась с раком головного мозга. У Фриске диагностировали опухоль мозга в 2013 году, буквально сразу после того, как она родила сына Платона. Однако о том, что певица тяжело больна, стало известно в начале 2014-го. С таким заболеванием долго не живут, уверяли врачи. Певица же почти год проходила терапию за границей, а осенью 2014 года вернулась в Россию. Более двух с половиной лет – максимум, который ей смогли дать родные и поклонники, собиравшие деньги на дорогостоящее лечение.