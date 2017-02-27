Артист "Кривого зеркала" перестал общаться с Петросяном

Михаил Церишенко ответил на обвинения в дурновкусии. И порассуждал о качестве современного юмора.

Актер Михаил Церишенко на протяжении десяти лет был артистом театра "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Но с 2013 года он вместе с коллегами по нашумевшему проекту Александром Морозовым и Виктором Разумовским выступает с сольными концертными номерами "Братья по разуму" в составе Театра миниатюр. "Мы не задираем цены на билеты, чтобы люди могли расслабиться, получить огромное количество положительных эмоций. У нас билеты стоят рублей по 300-400", – рассказал Dni.Ru Михаил Церишенко.

А тот факт, что его по-прежнему много на телеэкране, юморист объясняет просто: "В эфире сегодня большое количество повторов. Их постоянно перемешивают, и кажется, что нечто новое", – уверяет он. По признанию Михаила, он скучает по коллегам из "Кривого зеркала", по своему образу. Правда, с Петросяном артист не общается. "Мы работали-работали, потом перестали работать вместе. Ничего личного. Никаких скандалов не было. Просто так случилось", – пояснил он.

Ответил Церишенко и на обвинения в дурновкусии – мол, современный юмор очень пошлый. "Если люди, которые ругают, знают, что нужно делать и как, то флаг им в руки – пускай идут на сцену и покажут, как надо и что надо. Я с удовольствием у них поучусь, – сказал артист. – Юмор – это абсолютно живая субстанция со множеством направлений. Тем слушателям, которые помоложе, нужно давать что-то пожестче, поагрессивнее. Людям постарше требуется нечто другое. Но юмор в любом случае должен быть добрым".

"Я никогда не оттачиваю свои номера на близких, – подчеркнул юморист, – поскольку это внутрицеховая история и незачем ею грузить. Супруга (певица Катя Семенова. – Прим. ред.), конечно, была на моих выступлениях. Но смеялась она или нет, я не знаю. К тому же она воспринимает меня как мужа, а не как артиста, в большей степени. Хотя когда кого-то из нас показывают по телевизору, мы, конечно, смотрим. В нашей семье даже есть такое правило: у кого был эфир, тот посуду не моет".