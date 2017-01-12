Вика Цыганова приодела Меланью Трамп

Известная российская певица Вика Цыганова, которая совсем недавно дебютировала как дизайнер, решила сделать подарок для первой леди США Меланьи Трамп. Она сшила для супруги президента роскошный жилет.

Цыганова только недавно узнала о том, что некоторые дома моды, которые сотрудничали с Мишель Обамой, отказались поставлять одежду Меланье Трамп. Чтобы исправить вопиющую несправедливость, модельер решила сама приодеть первую леди США.

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Она отправила супруге президента русскую душегрейку собственного дизайна. "Это кашемир, соболиный мех. Я сама лично обшивала ее бисером, вставляла камни", – рассказала Цыганова.

"Чтобы не было расстройства у этой очаровательной женщины, пусть она надевает эту русскую вещь, созданную моими руками, пусть она ее согревает", – цитирует певицу Life.ru. Цыганова пожелала, чтобы такие великие державы, как Россия и США, сделали что-нибудь действительно доброе для человечества.

Доставку модельер доверила осуществить "Почте России". Певица пошутила, что это идеальный способ проверить скорость работы этой службы.

Отметим, что далеко не все дома моды отвернулись от Меланьи Трамп, когда она стала первой леди. Например, Новый год супруга президента встретила в платье от Dolce & Gabbana.