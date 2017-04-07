Певица Натали родила третьего ребенка

Известная российская поп-певица Натали стала мамой в третий раз. 43-летняя исполнительница родила сына в одной из клиник на севере Москвы.

Натали родила малыша самостоятельно, без применения кесарева сечения. Сын певицы – настоящий богатырь ростом 51 сантиметр и весом 3500 граммов.

Во время родов Натали поддерживал ее супруг Александр, с которым она состоит в браке вот уже 26 лет, передает Life.ru. "Для нас это большое счастье, особенно то, что это случилось именно сейчас. Ведь сегодня – большой православный праздник, Благовещение", – рассказал счастливый многодетный отец.

Напомним, об интересном положении исполнительницы культового хита "О Боже, какой мужчина!" стало известно еще в середине января. Журналисты сфотографировали певицу во дворе собственного дома. Тогда Натали призналась, что действительно ждет ребенка и планирует рожать в столичной клинике.

Натали и ее муж Александр считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруги уже воспитывают двоих старших детей – 15-летнего Арсения и шестилетнего Анатолия.

С прекрасным нашим Андрюшей @malakhov007 на сьёмках������ Публикация от @natali_star74 Фев 6 2017 в 8:05 PST

Популярность к Натали пришла 1997 году с хитом "Ветер с моря дул". После нескольких лет славы певица стала реже появляться на публике и больше времени проводить с семьей. Однако в 2013 году Натали вновь взорвала российские музыкальные чарты зажигательным хитом "О Боже, какой мужчина", который мгновенно стал народным.