Певица Натали: Да, я жду ребенка

42-летнюю певицу Натали засняли с сильно округлившимся животом. Популярная артистка ждет третьего ребенка.

О том, что певица Натали ждет третьего ребенка, подтвердили в близком окружении исполнительницы. Более того, в распоряжении ушлых журналистов Life.ru оказалась видеозапись, на которой запечатлена сильно округлившаяся артистка.

Натали засняли прогуливающейся во дворе собственного дома в Москве. На кадрах артистку, находящуюся на шестом месяце беременности, сопровождает младший сын – шестилетний Анатолий.

Представители прессы решили проверить эту информацию и обратились за комментариями к самой певице. Та не стала отпираться. "Да, я жду ребенка. Мы с мужем очень счастливы. Уже решили – рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем", – заявила исполнительница хита "О Боже, какой мужчина!"

Для певицы Натали семья всегда была на первом месте. Со своим супругом Александром она уже 25 лет вместе. В недавнем интервью Натали раскрыла секрет их счастливого союза: "Я осознала, что мой муж никогда не будет меня удерживать. У нас есть глубокая внутренняя преданность друг другу, но нет этих, знаете, глаз собачьих. Я ненавижу, когда мне угодить пытаются или в рот заглядывают. Мгновенно становлюсь мегерой. Мы с Сашей одинаково взрослели. Может быть, секрет в этом. Браки распадаются, когда кто-то из партнеров растворяется в другом, если один растет и тащит за собой второго. А у нас все равномерно – мы партнеры. И поэтому до сих пор не надоели друг другу. Я себе нравлюсь в этом союзе".

Фото опубликовано @natali_star74 Янв 13 2017 в 3:32 PST

Супруги воспитывают двух сыновей: 15-летнего Арсения и шестилетнего Анатолия.