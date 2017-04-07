Родившая Дольникова катастрофически располнела

Известная певица и актриса Теона Дольникова, недавно ставшая мамой, удивила поклонников своим весом. По словам артистки, из-за беременности она сильно располнела.

Теона родила сына своему возлюбленному, актеру Максиму Щеголеву, в марте 2017 года. С тех пор исполнительница усиленно старается похудеть. Нынешний вес – 70,9 кг – Дольникову пугает и расстраивает. Звезда мюзиклов объявила войну лишним килограммам.

"Начинаем подсчеты. Все, как есть! По честноку! Это катастрофа, столько я не весила никогда в своей жизни 🙀🙈🙊", – призналась новоиспеченная мать в Instagram. На снимке запечатлено, как она стоит на весах, показывающих цифры – 70,9.

Исполнительница решительно настроена на борьбу, результатом которой станет идеальная фигура. "Я верю в себя! Верю в свою силу воли! Любимые мои, вы все беспокоитесь о том, чтобы я быстро и резко не худела! Спасибо огромное за заботу! Мне безумно приятно! Я буду худеть постепенно и с умом!" – пообещала Теона.

Публикация от Teona Dolnikova Actress (@dolnikova) Апр 7 2017 в 2:51 PDT

Для начала Дольникова планирует отправиться в спортзал. "Обязательно со спортом, с таким который сейчас позволен мне в моей ситуации! С консультацией врачей и массажем! И конечно же в первую очередь не забывая о здоровье моего супер крохи! Для родивших недавно: гречка – прекраснейший продукт во время ГВ (грудное вскармливание – прим.ред.), он стимулирует лактацию! Пожалуйста! Не заблуждайтесь, что только молочные продукты и сгущенка являются полезными в период лактации! НЕТ!" – поделилась опытом с подписчиками певица.

Гуль-гуль-гуль))))))����❤️�� #выходной #заслуженныйвыходной Публикация от Maxim Shchegolev / actor (@maximvale) Мар 31 2017 в 1:29 PDT

Теона считает, что новоиспеченным матерям лучше отказаться от сладкого. "Сахар исключите полностью, тк у малышей газики и болит живот от сахара! Поэтому! Да здравствует: гречка, ряженка, кефир, индейка! И самый крутой лактационный продукт это ВОДА! Пейте 2 литра в день и молока будет хоть отбавляй! – Советует Теона. – ЛЮБЛЮ ВАС! И желаю удачи!"

Публикация от Maxim Shchegolev / actor (@maximvale) Апр 5 2017 в 2:15 PDT

К слову, если Теона впервые стала мамой, то для ее избранника Максима этот малыш – уже четвертый. У Щеголева есть трое детей от бывших пассий – сын Илья, которому сейчас 14 лет, а также девятилетняя дочь Мария и восьмилетняя Екатерина.