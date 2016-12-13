Теона Дольникова беременна от известного актера

Теона Дольникова ждет первенца. Отцом ребенка является актер Максим Щеголев.

О том, что Теона Дольникова беременна, журналисты стали подозревать после недавнего выхода актрисы в свет. Популярная актриса появилась перед камерами журналистов в объемном платье, которое, впрочем, не смогло скрыть округлившийся живот Теоны. Составил компанию Дольниковой ее возлюбленный, актер Максим Щеголев.

Журналисты попытались узнать, действительно ли Теона ждет первенца. Актриса не стала отпираться. "Я счастлива и прекрасно себя чувствую", – призналась Дольникова.

Далее распространяться о своем интересном положении актриса не стала, и журналисты пообщались с ее официальным представителем. "Теона старается как можно меньше привлекать внимание к своей беременности. Она очень трепетно относится к будущему малышу. Для нее это очень важный и ответственный момент – появление на свет первенца. Несмотря на то, что отношения у них с Максимом завязались еще около года назад, лишь самые близкие знали об их романе. Сейчас Теона и Максим очень счастливы и ожидают рождение ребенка примерно в конце марта. Мне кажется, они уже знают пол будущего малыша, но пока хранят это в тайне", – цитирует директора Дольниковой Starhit.

Фото опубликовано Teona Dolnikova Actress (@dolnikova) Дек 8 2016 в 2:14 PST

К слову, если будущий ребенок для Теоны станет первенцем, то для ее избранника Максима – уже четвертым. У Щеголева уже есть трое детей от бывших пассий – сын Илья, которому сейчас 14 лет, а также девятилетняя дочь Мария и восьмилетняя Екатерина.