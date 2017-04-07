Седокову тошнит от отца ее ребенка

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова находится на сносях. Беременная певица снялась в купальнике и сделала неожиданное заявление об отце своего будущего малыша.

Седокова в очередной раз огорошила своих почитателей новой порцией откровений. Исполнительница призналась, что ее тошнит от нового возлюбленного. Если верить всезнающим папарацци, отцом третьего ребенка артистки является 25-летний российский бизнесмен Артем Комаров.

Анна показала подписчикам в Instagram свой огромный живот и излила душу. "Начала писать длинный пост. Серьезный и по работе. Потом посмотрела на фото и поняла, что единственное о чем можно тут написать – это о безграничной, безоговорочной и все принимающей и понимающей любви. Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно, тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду. Так и со своим мужчиной. Сложно , тошнит ... ;) ... но я люблю его до безумия и очень жду ❤", – призналась романтически настроенная певица.

Ранее Седокова пожаловалась, что из-за беременности она начала терять память и думать не так быстро, как раньше. "Я знаю, что давно не писала длинные посты, знаю, что не выкладывала фото, но с каждым днем все больше перемен во мне и я чувствую, как вместе с моим телом меняется жизнь вокруг) Я стала медленной, очень медленной. Словно IPhone 3;) Как будто мой мощный процессор в голове, придумывающий 1001 идею в минуту, заменили на старинный и я пытаюсь как то его ускорить, честно, но пока все мимо)))"– посетовала будущая мать.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Апр 6 2017 в 5:51 PDT

По словам певицы, моментами она выглядит забавно. "Я сейчас самый смешной персонаж во вселенной 🤡 Все забываю, все пропускаю, плачу, смеюсь без повода, ругаюсь , мирюсь ))) Местная сумасшедшая ))) – не щадит себя Седокова. – Иииии.. Еще есть крутая новость . Еееее!!! Завтра начинаем снимать мега/супер/невероятное .... мммм... не скажу пока что 😂 Забыла 😂😂😂😂😂😂😂".

Недавно репортеры выяснили, что Анна будет рожать в Америке. Пополнение в семье экс-"ВИА Гры" ожидается в конце апреля – начале мая. Счастливая исполнительница, мать двух очаровательных девочек, не скрывает, что ждет мальчика. По словам артистки, сестры с нетерпением ждут брата.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Апр 4 2017 в 10:29 PDT

Седокова уже заключила контракт с одной из самых знаменитых и популярных среди знаменитостей клиник Америки, клиентками которой были Ким Кардашьян, Милла Йовович, Алсу и многие другие. Роды здесь обходятся в два миллиона рублей, а новорожденных обеспечивают буквально всем – подгузниками, пеленками, распашонками. Сервис там на высшем уровне – прямо в трехкомнатную палату новоиспеченным мамам готовы прислать даже мастеров маникюра и педикюра.