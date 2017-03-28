Анна Седокова побила беременную Натали

Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой Машу Кончаловскую признали копией отца Самые роскошные наряды премии "Ника" Дом-2

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Почему пропадает Владимир Путин
партнеры
Среда 29 марта
Лента новостей
21:46
Путин в красной шапке взялся за ледоруб
21:46
Участник Второй мировой шокировал каминг-аутом
21:10
Названа цена Galaxy S8 и S8+ в России
20:53
В России возбудили дело об убийстве Вороненкова
20:31
Дикая кобра напилась из бутылки (видео)
20:22
В Подмосковье пенсионер насмерть забил жену молотком
20:22
Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах
20:21
Полярники угостили Путина кулебякой
20:05
"Спартак" сообщил о смерти Глушакова
19:42
"Тайный поклонник" оригинально признался Захаровой в любви
19:37
Житель Подмосковья ударил ножом шумевшего подростка
19:13
ОНФ приобщает россиян к благоустройству дворов
19:12
Ученые объяснили происхождение секса болезнями
18:44
Киев лишили последнего шанса обдурить Москву
18:40
Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления
18:33
Жена футболиста требует выгнать его из команды за измену
18:09
Умер российский журналист Юрий Выборнов
17:54
Путин привез Медведева в Арктику
17:50
Россия строит первую в мире гражданскую атомную подлодку
17:41
Женское воздержание опасно для здоровья
17:39
В Вашингтоне у Капитолия открыли стрельбу
17:14
Медведева пошла на большой риск на чемпионате мира
17:06
Меркель решилась на отчаянный шаг
16:59
Взбешенный Трамп выкинул известную актрису из самолета
16:59
Половина россиян останутся без отпуска в 2017 году
16:39
"Единая Россия" открывает двери в большую политику
16:30
Неуклюжий ежик стал звездой Сети (видео)
16:23
Захарова резко ответила на призыв бойкотировать ЧМ-2018
16:23
Когда Сокольническую линию метро продлят до Коммунарки
16:06
Стоянов научит американских шпионов жить в России
16:04
Российским паралимпийцам запретили выступать на Играх-2018
15:44
Российские ученые создали шоколад из водорослей
15:43
Infiniti привез в Россию Mercedes. Тест-Драйв Infiniti Q30
15:39
Трамп отказался от Android ради "безопасного" iPhone
15:25
Дилана уговорили принять "Нобелевку"
15:16
Пассажирам самолетов рассказали о лучшем времени для похода в туалет
15:16
Путин уволил главу ГИБДД
15:12
Врачи решают судьбу Носкова после инсульта
15:01
Биологический отец благотворно влияет на ребенка
15:01
Тереза Мэй объявила о начале брекзита
14:46
Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой
14:44
Известная модель изменила миллионеру с юным американцем
14:37
Суд Лондона отправил Киев в нокдаун
14:21
Зейналова разрыдалась из-за особенной дочери
14:20
В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
14:20
Как изменилась Ксения Бородина
14:17
К Москве приближается огромная комета
14:16
Инкассаторы отбились от вооруженных грабителей в Оренбурге
14:10
Виктория Боня забрала дочь у бывшего мужа
14:09
Испанского посла отчитали за критику Путина
13:54
ФСБ со спецназом обыскивают саентологов в Подмосковье
13:46
Максакова предъявила России требования
13:44
К чему приводит стресс на работе
13:42
Машу Кончаловскую признали копией отца
13:41
Греф забрал к себе Максимовскую
13:29
Кудрявцева о появлении Путина на шоу "Секрет на миллион"
13:24
Самые роскошные наряды премии "Ника"
13:18
Со Стивена Кинга требуют $500 миллионов за плагиат
13:12
Людоед из Петербурга умер в колонии
13:09
Сбербанк потерял сотни миллионов на Украине
12:58
Агрессивный наркоман внезапно умер в отделе полиции
12:55
Фигурист Морозов порезал Тарасову
12:54
Композитор Пугачевой врезал солисту "Ласкового мая"
12:51
Чем грозит Москве брекзит
12:50
Кейт Миддлтон похорошела назло всем слухам о скандале с мужем
12:47
Вороненков писал в Москву перед смертью
12:45
Калининградские полицейские спасли тонувшего в глине мужчину
12:31
Правильное питание по знакам Зодиака
12:14
Что случилось с внешностью Дэвида Бекхэма
12:09
Мальта: маленькая страна для большого туризма
12:02
Киев признал Милонова угрозой
12:02
Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
11:59
Мошенники в Эрмитаже: кто угодил в скандал
11:40
Отличница Мара Багдасарян попалась на обмане
11:30
Парализованный американец при помощи силы мысли съел крендель
11:23
Высоцкая раскрыла сущность Собчак
11:23
Елена Воробей: Пугачева предложила мне сменить фамилию
11:00
Пьяный москвич выжил после падения с шестого этажа
10:51
Ольга Орлова внезапно заселилась в "Дом-2"
10:46
Упрямая женщина родила сына после 11 дочерей
10:45
Жириновский неожиданно обставил Поклонскую
10:42
На складе в Новой Москве произошел крупный пожар
10:31
В столице из банкомата похитили миллион рублей
10:30
Шепелев пошел против решения суда
10:28
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России
10:20
Директора департамента Минкультуры задержали в Москве
10:13
Путин увеличил Российскую армию
10:09
Главной красавицей России стала маленькая девочка
10:03
Отец Фриске: Жанне что-то постоянно чудилось, мнилось
09:49
Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
09:39
На юге Москвы заблокировано движение трамваев
09:21
Бегавшего по дороге школьника сбил джип (видео)
09:19
Обнажившая свои прелести Высоцкая произвела фурор на премии
09:09
Когда в Москву вернется весна
09:06
Большинство российских продуктов признаны опасными
09:02
Из-за землетрясения на Камчатке объявлена угроза цунами
08:52
Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости
08:47
За стеной Цоя на Арбате установят слежку
08:36
Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом виде
08:32
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диана Шурыгина угодила в новый скандал
Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг
Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
Максакова предъявила России требования
Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа
Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова
Шоу-бизнес

Анна Седокова побила беременную Натали

Анна Седокова, Натали. Фото: Dni.Ru
Анна Седокова побила беременную Натали. Бывшая участница сексапильного трио "ВИА Гра" решила порядком раскошелиться на роды, в отличие от коллеги.
прочитано 14959 раз

Певицы Натали и Анна Седокова совсем скоро станут многодетными мамами. Популярные артистки ожидают каждая третьего ребенка. Причем исполнительница хитов "Ветер с моря дул" и "О Боже, какой мужчина!" должна родить раньше своей товарки. Якобы уже в апреле Натали подарит мужу третьего сына.

ПО ТЕМЕ

Беременная Седокова выходит замуж

Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Певица Натали: Да, я жду ребенка

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Роды должны состояться в ближайшем к дому роддоме на севере Москвы. "Во-первых, медицинский центр находится в моем районе. Это важно, ведь мне надо туда оперативно доехать. Здесь я рожала второго сына. Я полностью уверена в здешних докторах. Зарубежные клиники даже не рассматривала, зачем? Как говорится, дома и стены помогают", – уверена Натали.

Тем не менее, популярной певице предоставят отдельную палату со всеми удобствами. "У меня нет бытового райдера. Все равно какого цвета обои. Главное – надежность и профессиональные руки", – отметила Натали. Однако ушлые журналисты узнали, что ведение беременности обходится артистке в 100 тысяч рублей, еще столько же будут стоить и роды с индивидуальным врачом акушером-гинекологом.

Публикация от @natali_star74

А вот Анна Седокова будет рожать в Америке. Популярная артистка находится на восьмом месяце беременности, пополнение в семье ожидается в конце апреля – начале мая. Счастливая Анна, мать двух очаровательных девочек, не скрывает, что ждет мальчика. По словам артистки, сестры с нетерпением ждут брата.

Как утверждает Starhit, Седокова уже заключила контракт с одной из самых знаменитых и популярных среди знаменитостей клиник Америки Cedars-Sinai Medical Center, клиентками которой были Ким Кардашьян, Милла Йовович, Алсу и многие другие. Роды здесь обходятся в два миллиона рублей, а новорожденных обеспечивают буквально всем – подгузниками, пеленками, распашонками. Сервис там на высшем уровне – прямо в трехкомнатную палату новоиспеченным мамам готовы прислать даже мастеров маникюра и педикюра.

Автор: Наталья Аряева28 марта 2017, 10:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами

567

комментарии

Политика

Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова
Меркель решилась на отчаянный шаг
Чем грозит Москве брекзит
Суд Лондона отправил Киев в нокдаун

Шоу-бизнес

Бузова изменилась по совету мамы
Копенкина подложила соперницу под нож
Максакова управляла мужем
Почему "Евровидение" нужно провести в России

Проишествия

Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
Самолет убил девушек во время селфи-фотосессии
Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе (видео)

Lifestyle

Взбешенный Трамп выкинул известную актрису из самолета
Дилана уговорили принять "Нобелевку"
Со Стивена Кинга требуют $500 миллионов за плагиат
Мальта: маленькая страна для большого туризма
Шоу-бизнес

Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой

Владельцы конкурса возмущены ситуацией с российской участницей
Шоу-бизнес

Врачи решают судьбу Носкова после инсульта

Состояние артиста оценивается как стабильное
Шоу-бизнес

Копенкина подложила соперницу под нож

Начинающая актриса пытается достичь успеха с помощью пластики
Шоу-бизнес

Бузова изменилась по совету мамы

Ведущая "Дома-2" заманивает женихов, следуя советам близкого человека

Гороскоп

Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику

Фоторепортажи

Юрий Грымов заставил актеров обнажиться
Главной красавицей России стала маленькая девочка
Пластика изменила звезду "Дома-2" до неузнаваемости
Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом виде

Спорт

Жена футболиста требует выгнать его из команды за измену
Медведева пошла на большой риск на чемпионате мира
Захарова резко ответила на призыв бойкотировать ЧМ-2018
Российским паралимпийцам запретили выступать на Играх-2018

Регионы

В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом
Насильник из эротического сна украл у калужанки трусики
Чиновник устроил стрельбу по дороге на свадьбу (видео)
Трое детей погибли из-за возгорания стиральной машины
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru