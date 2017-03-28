Анна Седокова побила беременную Натали. Бывшая участница сексапильного трио "ВИА Гра" решила порядком раскошелиться на роды, в отличие от коллеги.

Певицы Натали и Анна Седокова совсем скоро станут многодетными мамами. Популярные артистки ожидают каждая третьего ребенка. Причем исполнительница хитов "Ветер с моря дул" и "О Боже, какой мужчина!" должна родить раньше своей товарки. Якобы уже в апреле Натали подарит мужу третьего сына.

Роды должны состояться в ближайшем к дому роддоме на севере Москвы. "Во-первых, медицинский центр находится в моем районе. Это важно, ведь мне надо туда оперативно доехать. Здесь я рожала второго сына. Я полностью уверена в здешних докторах. Зарубежные клиники даже не рассматривала, зачем? Как говорится, дома и стены помогают", – уверена Натали.

Тем не менее, популярной певице предоставят отдельную палату со всеми удобствами. "У меня нет бытового райдера. Все равно какого цвета обои. Главное – надежность и профессиональные руки", – отметила Натали. Однако ушлые журналисты узнали, что ведение беременности обходится артистке в 100 тысяч рублей, еще столько же будут стоить и роды с индивидуальным врачом акушером-гинекологом.

Публикация от @natali_star74 Фев 6 2017 в 8:05 PST

А вот Анна Седокова будет рожать в Америке. Популярная артистка находится на восьмом месяце беременности, пополнение в семье ожидается в конце апреля – начале мая. Счастливая Анна, мать двух очаровательных девочек, не скрывает, что ждет мальчика. По словам артистки, сестры с нетерпением ждут брата.

Как утверждает Starhit, Седокова уже заключила контракт с одной из самых знаменитых и популярных среди знаменитостей клиник Америки Cedars-Sinai Medical Center, клиентками которой были Ким Кардашьян, Милла Йовович, Алсу и многие другие. Роды здесь обходятся в два миллиона рублей, а новорожденных обеспечивают буквально всем – подгузниками, пеленками, распашонками. Сервис там на высшем уровне – прямо в трехкомнатную палату новоиспеченным мамам готовы прислать даже мастеров маникюра и педикюра.