Беременная Седокова выходит замуж

Певица Анна Седокова, которая скоро родит третьего ребенка, выходит замуж. Популярная исполнительница объявила о смене семейного статуса.

Анна Седокова готовится к большим переменам в жизни. Если о беременности бывшей солистки группы "ВИА Гра" стало известно несколько месяцев назад, и это уже не новость, то о замужестве артистки стало известно лишь сейчас. Причем заявление сделала сама Анна. Певица объявила о смене семейного статуса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Для начала Седокова всем послала воздушный поцелуй и сообщила, что неделя будет "крутая". "У меня есть новости ))) Мне тут сделали предложение от которого я не смогла отказаться 😂 Так что 1. Я возвращаюсь на TV 📺 Люблю его, не могу .. 2. Мне все же придётся изменить статус свободной девушки 😜 Люблю его , не могу ... 😂 А если конкретней ..Жизнь удивительная и такая невероятная !!!!! Люблю Ее , не могу ❤❤❤" – написала счастливая Седокова.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение певицы. "Счастья счастья счастья счастья бесконечного счастья тебе ♥️♥️♥️♥️♥️", "Урааа!!!😍😍😍", "Анечка, ты достойна быть самой счастливой!💖", "Я так рада за тебя, ведь жизнь и в правду штука интересная!!!", "Как круто! Искренне рада за вас!👍👍👍😘😘😘", "Дай Бог здоровья Крепкого вам всей вашей семье и близким и счастья безграничного🌸💪🏻😘💛🙏🏻" – порадовались за Седокову поклонники.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 17 2017 в 2:10 PDT

Ранее Анна заявила, что любая женщина имеет право родить, не потому что замужем, а потому, что хочет быть счастливой. "И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще я планирую пятерых детей от разных мужей", – пошутила артистка. Отметим, что кто является отцом третьего ребенка Анны Седоковой, пока журналисты наверняка не выяснили.