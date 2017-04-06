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После скандала Агутин объяснил странное поведение Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
После того, как в СМИ появилась информация будто бы о трудностях в отношениях пары, Анжелика Варум и Леонид Агутин решили внести ясность в ситуацию. По словам певца, его супруга простудилась.
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В настоящее время Леонид Агутин и Анжелика Варум активно гастролируют. На днях они побывали в Ульяновске. Однако жителям, судя по отзывам, очень не понравилось, что концерт начался с задержкой на 40 минут. Якобы Леонид и Анджелика поругались еще до прибытия на репетицию, а потом конфликт продолжился на саундчеке. Дошло до того, что Анжелика долго не выходила на дуэтную песню "Королева", и Леонид заметно нервничал. После концерта он якобы уехал в гостиницу один, а Варум пришлось без мужа добираться до следующего пункта в их гастрольной программе – Саранска.

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Не успел скандал набрать планетарных масштабов, как Агутин и Варум решили внести ясность в ситуацию. Супруги практически одновременно опубликовали на своих страничках в социальной сети Instagram фотографии, на которых Анжелика нежно обнимает Леонида. Тем самым певица дала понять, что не обижена на мужа.

Агутин объяснил странное поведение жены, когда та якобы долго не выходила на сцену во время концерта в Ульяновске. "Поездка была довольно непростая. Анжелика болела, но справилась. Вышла на сцену и отработала весь маршрут просто героически. Едем домой. Есть пара дней перевести дух и вперед..." – оптимистично подписал совместные фото Леонид.

Информацию о простуде оставила в своем аккаунте и Анжелика. "Даже моя весенняя простуда не помешала мне получить удовольствие от встречи с вами!" – обращаясь к поклонникам, сообщила певица.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикации супругов. Фанаты рассыпались в комплиментах и выразили надежду увидеть Агутина и Варум в своем городе. "Спасибо огромное!!!! Поправляйтесь, ждем Вас 7 апреля на выступлении в Москве!!", "Какие вы все таки замечательные! ❤❤❤ Только солнечных дней вам! 😉💋", "Анжелика, когда же Вы посетите Ташкент???", "Были на концерте в Чебоксарах, получили огромное удовольствие от вашего выступления, спасибо!", "А в Бишкек– Кыргызстан когда приедите? Вы мне с детства нравитесь 😍😍😍😍😍" – написали супругам фанаты.

Автор: Наталья Аряева6 апреля 2017, 08:58
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