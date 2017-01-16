У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне

Леонид Агутин дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал об их с Анжеликой Варум увлечениях.

Мало кто знает, что у Анжелики Варум и Леонида Агутина уже на протяжении многих лет есть увлечения на стороне. Анжелика обожает преферанс, а Леонид жить не может без бильярда. Примечательно, что с виду нежная и трогательная певица играет исключительно на деньги.

"Анжелика – азартная, но у нее все получается. Она идет в компанию, где 10–12 здоровенных мужиков, и играет с ними. Она одна там маленький цыпленок, сидит раздевает их на деньги и возвращается домой. Обычно в компании один-два знакомых, и все. Мужчины, видя ее, реагируют так, что она в принципе им не соперник. И ошибаются", – рассказал Агутин.

Интересно, что свои увлечения популярные артисты предпочитают не соединять. "Я с женой и в преферанс не играю – это же бесполезно! Она катает профессионально. С бильярдом то же самое. Она нервничает, когда проигрывает. А я нервничаю, когда моя жена, которая никогда не тренируется и вообще почти никогда не играет, вдруг начинает класть все шары. Как это бесит! Я играю 20–25 лет, считаюсь хорошим бильярдистом, а она на шару начинает забивать. Меня это злит. Так что на бильярде мы не очень ладим!" – цитирует Леонида Агутина "Собеседник".

Певец прямо заявил, что Анжелика в их семье "и голова, и шея". "Мне это нравится и полностью устраивает. А я – тело. Это хорошо! Знаете, есть такая шутка: "Папа, когда я вырасту, я стану хорошим музыкантом!" А отец отвечает: "Нет, сынок: или одно, или другое!" Музыкант – это всегда невыросший ребенок. Я зарабатываю и в принципе делаю все, что от меня требуется. Конечно, я не такой безвольный подкаблучник, как кажется. Но играть эту роль нам всем нравится!" – признался популярный исполнитель.

К слову, вчера, 15 января, супруги отметили годовщину свадьбы. Агутин трогательно поздравил супругу, разместив на своей страничке в социальной сети их фото. "В этом году исполняется 20 лет, как мы вместе работаем, а сегодня 19 лет, как мы вместе живём! Я невероятно благодарен своей любимой жене за эти годы. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, я бы поступил точно так же. Возьму на себя смелость полагать, что мы оба так думаем. Это удивительно сильное, яркое и уверенное чувство, когда ты понимаешь, что встретил не просто Любовь, а свою Судьбу", – написал артист.