Изменившегося Агутина сравнили с Шварценеггером

Леонид Агутин опубликовал пикантную фотографию. Многочисленные поклонники не оставили снимок без внимания и заявили, что изменившийся артист похож на Арнольда Шварценеггера.

Популярный исполнитель Леонид Агутин порядком навел шуму в своей ленте, когда опубликовал на страничке в популярной социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлел свои накачанные плечи и руки.

Сопроводил снимок артист проникновенным стихотворением, которое посвятил своему другу, поэту, композитору и певцу Игорю Николаеву, отмечающему сегодня, 17 января, день рождения.

Однако не все подписчики присоединись к поздравлениям. Многие фанаты обратили внимание на резко изменившегося Агутина. Превосходная форма артиста привела их в восторг. "Бог❤💋", "Супер!!!", "Красавец!", "В хорошей форме💪👍", "Огонь!!!👍🔥🔥🔥", "Бицухи прокачанные😍супер", "Прям Арнольд Шварцнегер!!!", "хорошо выглядите Леонид Николаевич )", "Какие изменения!" – так звучала лишь часть одобрительных комментариев поклонников.

Фото опубликовано Леонид Агутин (@agutinleonid) Янв 16 2017 в 10:10 PST

Отметим, что Леонид редко демонстрирует свое тело. Популярный артист предпочитает публиковать в своем аккаунте не только собственные фотографии, но и близких. В частности, Агутин уделяет много внимания супруге, певице Анжелике Варум.

К примеру, пару дней назад Леонид разместил старое фото, на котором запечатлен с женой. В подписи к снимку Агутин поздравил Варум с годовщиной свадьбы. "В этом году исполняется 20 лет, как мы вместе работаем, а сегодня 19 лет, как мы вместе живем! Я невероятно благодарен своей любимой жене за эти годы. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, я бы поступил точно так же. Возьму на себя смелость полагать, что мы оба так думаем. Это удивительно сильное, яркое и уверенное чувство, когда ты понимаешь, что встретил не просто Любовь, а свою Судьбу", – оставил проникновенную подпись к фотографии Леонид Агутин.