Прилучный стал ведущим на Первом канале

Звезда сериала "Мажор" решил попробовать себя в новом амплуа. Теперь он, как говорят, станет ведущим музыкального телешоу.

Актер Павел Прилучный, известный по нашумевшему сериалу "Мажор", вернется на Первый канал в новом качестве. Он станет ведущим развлекательного проекта с рабочим названием "Битва фонограмм".

Как удалось разузнать Dni.Ru, съемки первых выпусков проекта намечены на 11 и 12 апреля. Хотя официального подтверждения этому пока нет – канал держит эфирные планы в секрете от конкурентов.

В этом телешоу популярные люди должны будут подготовить музыкальный номер с использованием фонограммы. Причем это обязательное условие данного проекта. Зрители, сидящие в студии, у телевизоров или мониторов, отлично знают, что участник будет петь под "фанеру". Но тем не менее должны оценить, у кого из выступающих это получилось лучше. Стопроцентное попадание в чужую фонограмму – залог победы. Это своеобразный антипод шоу "Голос", поскольку собственные вокальные данные роли не играют.

Проект "Битва фонограмм" – не оригинальный. Это франшиза, калька с американской программы Lip Sync Battle. Премьера оригинального шоу состоялась 2 апреля 2015 года на телеканале Spike. Адаптации проекта уже запущены в Канаде, Чили, Китае, Венгрии, Индонезии, Ливане, Мексике, Филиппинах, Польше, Великобритании и Вьетнаме. И везде рейтинги зашкаливают.

Что же касается съемок Прилучного в кино, то очередной сезон "Мажора" выйдет не раньше осени. А на канале НТВ запланирован сериал "Форс-мажор" с участием актера. Ну а пока возникла творческая пауза, можно заработать на ведении шоу, где поют под фонограмму.