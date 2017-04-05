Боня показала своего нового красивого парня
Если верить некоторым светским СМИ, Боня сама назвала эффектного брюнета своим парнем. Якобы Виктория обнародовала в соцсетях видео, на котором запечатлено, как она обсуждает с подругами, пришло ли время знакомить подписчиков с ее новым избранником или нет. Когда приятельницы модели заявили, что уже давно пора, Боня перевела камеру на улыбчивого мужчину.
Вскоре загадочный спутник Виктории в своем Instgram выложил фото объятий с ней. Парня зовут Аллен Джефри. Он проводит много времени в Чикаго и Лос-Анджелесе. Видно, что он из обеспеченной семьи, так как в его микроблоге присутствуют все атрибуты сладкой жизни богатых и знаменитых. Свое фото с Боней он сопроводил сердечками, а россиянка ответила ему смайлом со смущенной обезьянкой.
Чуть позже у себя в Instagram бывшая звезда "Дома-2" опубликовала фото обнаженного улыбающегося Аллена, но оставила снимок без комментариев. Подписчики Бони массово стали поздравлять ее с таким красивым бойфрендом и желать счастья в личной жизни, ради которого она улетела за океан.
"Вика, он красавец, еще лучше, чем твой бывший. Наверное, он сейчас с ума сходит)) ", "Красавчик конечно", "Симпатичный.... Боня молодец!", "Лучше Алекса 100%", – восторгаются комментаторы.
Примечательно, что недавно Виктория объявила о своих новых отношениях в трансляции в Instagram. Она сообщила, что не переживает после расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом и уже "без пяти минут замужем". "Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами", – призналась красотка. Вероятно, речь идет об Аллене. Хотя в беседе с журналистами Боня отрицает, что он является ее парнем. По словам Вики, он всего лишь ее друг, а сердечки и объятия – "первоапрельская шутка".
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