Боня показала своего нового красивого парня

Многочисленные поклонники Виктории Бони ликуют: бывшая звезда "Дома-2" нашла себе нового бойфренда после разрыва с монакским бизнесменом Алексом Смерфитом. Симпатичный иностранец поделился совместным снимком с россиянкой, наставив ей сердечек, и она в долгу не осталась.

Если верить некоторым светским СМИ, Боня сама назвала эффектного брюнета своим парнем. Якобы Виктория обнародовала в соцсетях видео, на котором запечатлено, как она обсуждает с подругами, пришло ли время знакомить подписчиков с ее новым избранником или нет. Когда приятельницы модели заявили, что уже давно пора, Боня перевела камеру на улыбчивого мужчину.

Вскоре загадочный спутник Виктории в своем Instgram выложил фото объятий с ней. Парня зовут Аллен Джефри. Он проводит много времени в Чикаго и Лос-Анджелесе. Видно, что он из обеспеченной семьи, так как в его микроблоге присутствуют все атрибуты сладкой жизни богатых и знаменитых. Свое фото с Боней он сопроводил сердечками, а россиянка ответила ему смайлом со смущенной обезьянкой.

���� Публикация от ��Allen Jeffrey Beyer (@allenjbeyer) Апр 4 2017 в 5:05 PDT

Чуть позже у себя в Instagram бывшая звезда "Дома-2" опубликовала фото обнаженного улыбающегося Аллена, но оставила снимок без комментариев. Подписчики Бони массово стали поздравлять ее с таким красивым бойфрендом и желать счастья в личной жизни, ради которого она улетела за океан.

@allenjbeyer Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Апр 5 2017 в 1:32 PDT

"Вика, он красавец, еще лучше, чем твой бывший. Наверное, он сейчас с ума сходит)) ", "Красавчик конечно", "Симпатичный.... Боня молодец!", "Лучше Алекса 100%", – восторгаются комментаторы.

Публикация от ��Allen Jeffrey Beyer (@allenjbeyer) Апр 4 2017 в 5:17 PDT

Примечательно, что недавно Виктория объявила о своих новых отношениях в трансляции в Instagram. Она сообщила, что не переживает после расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом и уже "без пяти минут замужем". "Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами", – призналась красотка. Вероятно, речь идет об Аллене. Хотя в беседе с журналистами Боня отрицает, что он является ее парнем. По словам Вики, он всего лишь ее друг, а сердечки и объятия – "первоапрельская шутка".