Виктория Боня: Да, я снова влюблена

Не долго Виктория Боня страдала от одиночества после разрыва с отцом ее дочери, монакским миллионером Алексом Смерфитом. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" объявила, что снова влюблена.

Виктория Боня объявила о своих чувствах в трансляции в Instagram. Она сообщила, что не переживает после расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом и уже "без пяти минут замужем". "Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами", – цитирует Боню РЕН ТВ.

Многочисленные поклонники немедленно принялись гадать, кто же является новым избранником красотки. Однако сама Виктория решила не прояснять сложившуюся ситуацию, предпочтя сохранить интригу. Отметим, что на своей страничке в социальной сети Боня публикует фотографии, на которых в основном позирует в одиночестве или с подругами или с дочкой.

К слову, недавно наследнице Бони Анджелине исполнилось пять лет. Обычно Виктория предпочитает не демонстрировать дочь, однако в честь дня рождения малышки сделала исключение. Поклонники Бони сделали вывод, что именинница – копия папы. Так как родители девочки расстались и больше не живут вместе, воспитывают они ее по очереди. Совсем недавно Анджелина отдыхала с папой на курорте, а теперь находится в солнечной Калифорнии с мамой.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Мар 22 2017 в 6:00 PDT

Напомним, о разрыве Виктории Бони и Алекса Смерфита стало известно в начале февраля. Информацией поделилась сама модель. Виктория утверждала, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию. "Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заверила общественность Виктория Боня.